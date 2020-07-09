Украина закупит Ремдесивир для лечения 8 тыс. пациентов с коронавирусом

Минздрав Украины ведёт переговоры с американской компанией Gilead о закупке препарата Ремдесивир. Данное заявление было сделано главой госведомства Максимом Степановым в ходе пресс-конференции. Об этом SNG.Today сообщили 8 июля в информационном агенстве «Укринформ».

По словам министра, на данный момент достигнута предварительная договорённость относительно закупки лекарства в количестве, достаточном для лечения 8000 украинцев, инфицированных коронавирусом. Речь шла о компаниях, которые получили лицензию от американского фармацевтического холдинга Gilead.

Чиновник отметил, что планируется продолжить переговоры с целью приобретения большего числа медикаментов.

Степанов подчеркнул, что данный препарат уже доказал свою эффективность при лечении новой коронавирусной инфекции. Кроме того, специалисты Украины включили Ремдесивир в протокол лечения соответствующей болезни.

Напомним, что на данный момент в стране лабораторным путём зарегистрировано 50 414 случаев заражения новым штампом коронавируса. Из этого числа выздоровели 23 119 человек и умерли 1306 пациентов. Количество актвиных больных на 8 июля 2020 года составляет 25 989 граждан.

Минздрав выделил около 197 млн долларов (5,3 млрд гривен) на закупку медицинского оборудования для опорных больниц во всех регионах страны.