В Узбекистане создадут новую систему поддержки предпринимателей

Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев 8 июля провёл видеоселекторное совещание, в ходе которого были обсуждены меры по развитию предпринимательства в стране. Об этом FMG.NEWS сообщили

Прежде всего, Мирзиёев отметил, что единственным правильным способом выхода из эпидемии с сильной экономикой является создание благоприятной среды для малого бизнеса и предпринимательства. В связи с этим, он поручил реанимировать деятельность 69 тыс. предпринимателей.

В первую очередь, на руководителей регионов возложена ответственность за обеспечение функционирования минимум 70 процентов предприятий по итогам 9 месяцев, а к концу года и всех остальных.

Ответственным лицам республиканского уровня поручено выезжать в регионы и проводить системную работу с предприятиями, у которых снизилась выручка.

Глава государства поручил также встретиться с теми бизнесменами, которые были зарегистрированы в 2019 году и на данный момент не работают. Указано помочь вернуть их в строй.

Более того, помочь им решить проблемы связанные, в том числе с электро-, газо-, водоснабжением, дорожной инфраструктурой, кредитованием.

Перед государственным налоговым комитетом поставлена задача создать новую систему ­– «Налоговая служба – помощник предпринимателя». А с 1 июля уже впервые введён механизм возврата предпринимателям части налога на добавленную стоимость. Это нововведение позволит им в одном только третьем квартале 2020 года сэкономить 69 млн долларов в виде оборотного капитала.

– Люди должны почувствовать изменения в сфере, необходимо широко освещать данный вопрос на телевидении и в соцсетях, – сказал Шавкат Мирзиёев.

Также перечислены секторы с самым низким показателем трудоустройства малоимущего населения, в отношении их глав приняты жёсткие меры, а именно были освобождены от занимаемых должностей хоким Ферганского района, прокурор Яккабагского района, начальники Гузарского и Чартакского районных отделов внутренних дел, начальники налоговых инспекций Мубарекского района и города Коканда.

Напомним, что в Узбекистане с 10 июля по 1 августа вводятся ужесточённые ограничительные меры, связанные с эпидемией коронавируса.