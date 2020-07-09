В Узбекистане создадут новую систему поддержки предпринимателей

Прежде всего, Мирзиёев отметил, что единственным правильным способом выхода из эпидемии с сильной экономикой является создание благоприятной среды для малого бизнеса и предпринимательства. В связи с этим, он поручил реанимировать деятельность 69 тыс. предпринимателей.
В первую очередь, на руководителей регионов возложена ответственность за обеспечение функционирования минимум 70 процентов предприятий по итогам 9 месяцев, а к концу года и всех остальных.
Ответственным лицам республиканского уровня поручено выезжать в регионы и проводить системную работу с предприятиями, у которых снизилась выручка.
Глава государства поручил также встретиться с теми бизнесменами, которые были зарегистрированы в 2019 году и на данный момент не работают. Указано помочь вернуть их в строй.
Более того, помочь им решить проблемы связанные, в том числе с электро-, газо-, водоснабжением, дорожной инфраструктурой, кредитованием.
Перед государственным налоговым комитетом поставлена задача создать новую систему – «Налоговая служба – помощник предпринимателя». А с 1 июля уже впервые введён механизм возврата предпринимателям части налога на добавленную стоимость. Это нововведение позволит им в одном только третьем квартале 2020 года сэкономить 69 млн долларов в виде оборотного капитала.
– Люди должны почувствовать изменения в сфере, необходимо широко освещать данный вопрос на телевидении и в соцсетях, – сказал Шавкат Мирзиёев.
Также перечислены секторы с самым низким показателем трудоустройства малоимущего населения, в отношении их глав приняты жёсткие меры, а именно были освобождены от занимаемых должностей хоким Ферганского района, прокурор Яккабагского района, начальники Гузарского и Чартакского районных отделов внутренних дел, начальники налоговых инспекций Мубарекского района и города Коканда.
Напомним, что в Узбекистане с 10 июля по 1 августа вводятся ужесточённые ограничительные меры, связанные с эпидемией коронавируса.