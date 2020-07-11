Туркменистан и Украина рассмотрели перспективы возобновления авиасообщения

В столице Украины была обсуждена возможность возобновления авиасообщения между Киевом и Ашхабадом. Вопрос был поднят 10 июля главой министерства инфраструктуры Украины Владиславом Криклием и послом Туркменистана Тойлы Атаевым. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-офисе украинского ведомства.

Госслужащие отметили, что налаживание соответствующих авиарейсов перспективно для обеих стран. Криклий подчеркнул, что в этой связи украинская сторона готова провести онлайн-встречу с руководством туркменской авиакомпании «Туркменховайоллары».

Руководитель Государственной авиационной службы Украины Александр Бильчук добавил, что приложит все необходимые усилия для реализации данного процесса.

Повестка встречи также включала обсуждение развития межгосударственных отношений в экономической сфере. Акцент был сделан на возможности увеличения объёмов товарооборота. Атаев добавил, что Туркменистан заинтересован в привлечении украинских предпринимателей к развитию ряда отечественных проектов.

Напомним, что главы МИД Туркменистана и Украины Рашид Мередов и Дмитрий Кулеба 1 июня обсудили возможные пути укрепления бизнес-контактов между странами.