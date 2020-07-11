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Минздрав Казахстана попросил сотрудников ВОЗ прибыть в регионы

  • 11.07.2020, 10:47,
  • В Мире + Европа
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Минздрав Казахстана попросил сотрудников ВОЗ прибыть в регионыМинистр здравоохранения Казахстана Алексей Цой, 10 июля на дистанционной встрече с членами ООН и ВОЗ в республике, рекомендовал направить экспертов всемирной организации в регионы страны, в связи с ознакомлением с обстановкой вокруг пандемии коронавируса на местах. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе минздрава.

В онлайн-диалоге с главой министерства, участвовали постоянный координатор ООН в Казахстане Норимас Шимомуре и глава офиса ВОЗ Кэролайн Кларинваль. Цой ознакомил собеседников с масштабной работой и предстоящих планах, по предотвращению развития заболеваемости на территории страны.

Главный медик государства представил международным чиновникам полную картину фронтального противостояния эпидемии. Он сообщил, что максимально расширен способ применения компьютерной томографии, цифровых рентген-аппаратов, проводится непрерывный забор тестов оперативными бригадами в выездных условиях. 

Параллельно множатся лабораторные мощности для тестирований. Расширяются площади для инфекционных и провизорных коек, стационары усиленно оснащаются аппаратами ИВЛ.

Алексей Цой, инициируя пребывание сотрудников ВОЗ в регионах, выразил надежду, что они также окажут посильную практическую помощь специалистам на местах.

Следует отметить, что 5 дней назад из России в Казахстан прибыла группа врачей в составе 32 человек. Российские медики рассредоточились в столичных клиниках, некоторые командированы в наиболее остро нуждающиеся районы.





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