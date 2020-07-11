Саркисян встретился с руководством Республики Арцах

– Хочу вас поздравить и весь народ Арцаха, потому что президентские и парламентские выборы прошли демократично, – сказал Саркисян.

В пятницу с рабочим визитом президент Армении Армен Саркисян посетил Нагорный Карабах , где провёл ряд встреч, в том числе обсудил с главой НКР Араиком Арутюняном вопросы двустороннего сотрудничества. Об этом SNG.Today, 10 июля, сообщили в пресс-службе

Он также добавил, что Арцах, не только сильная страна, но и демократичная и свободная страна.

В свою очередь Араик Арутюнян отметил, что, несмотря на экономические трудности, связанные с эпидемией, страна нуждается в рабочей силе, что является хорошей возможностью для решения проблемы трудоустройства соотечественников, лишившихся выездной работы.

После встречи глав республик обсуждения продолжились в расширенном формате с участием председателя НС НКР Артура Товмасяна, секретаря Совета безопасности Самвела Бабаяна, главы МИД Масиса Маиляна, членов правительства и других должностных лиц.

Основной темой обсуждения Армении и Арцаха стали взаимодействия между странами, направленные на усиление и развитие НКР.

Добавим, что Армен Саркисян также встретился с бывшим президентом Арцаха Бако Саакяном.