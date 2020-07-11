Премьер-министр Молдовы рассмотрел основные проблемы района Леова

Глава правительства Молдавии Ион Кику, 9 июля, отправился в рамках рабочего визита в район Леова, где ознакомился с основными трудностями, с которыми сталкиваются местные жители. Проблемы населения включают в себя отсутствие работы в регионе, исход молодёжи из населённых пунктов, устранение несанкционированных свалок, а также, отсутствие сетей водопровода и канализации. Об этом сообщает пресс-служба правительства Молдовы.

Кроме того, одним из главных обсуждаемых вопросов было управление эпидемиологической обстановкой в районе и принимаемые шаги по борьбе с коронавирусом, в том числе, уровень подготовки медицинских и образовательных учреждений.

Было отмечено, что засуха в нынешнем году негативно повлияла на урожай и нанесла немалый ущерб бизнесу. В связи с этим, премьер заявил, что правительство приняло решение увеличить субсидии на сельское хозяйство на 100 миллионов леев из-за критической ситуации.

Помимо этого, для строительства промышленной платформы глава кабинета министров осмотрел землю в Леова, площадь которой составляет 10 гектаров.

Общая стоимость создания необходимой коммунальной инфраструктуры на данной территории составляет около 8 миллионов леев.