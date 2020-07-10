Туркменистан усилит работу по предотвращению стихийных бедствий

Власти Туркменистана совместно с представителями ООН намерены расширить работу по предотвращению стихийных бедствий. Тема была затронута 9 июля в рамках видео встречи замглавы минобороны Доврана Дурдыева и сотрудников Организации Объединённых Наций. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе ООН.

Соответствующая инициатива была выдвинута руководством Управления ООН по снижению риска бедствий. Процесс направлен на стимуляцию перехода туркменских властей от управления природными инцидентами к управлению соответствующими рисками.

Проект будет реализован в рамках Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий в Центральной Азии на 2019–2022 годы. Финансирование проекта осуществляется Европейским союзом.

В Туркменистане за интеграцию данной программы отвечает главное управление гражданской обороны и спасательных работ при минобороны. Департаментом руководит Дурдыев.

Обсуждение соответствующего вопроса будет расширено в рамках Европейского форума по снижению риска бедствий, который пройдет в Португалии 2–5 ноября 2021 года.

Напомним, что соответствующая программа была утверждена в 2015 году на третьей Всемирной конференции в Японии.