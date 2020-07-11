Глава правительства Киргизии призывает не брать плату с арендаторов

Премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов, 9 июля, провёл заседание республиканского штаба, где были обсуждены актуальные вопросы, связанные с борьбой коронавирусной инфекции. В ходе совещания, глава правительства отметил, что из-за сложившейся экономической обстановки необходимо пойти навстречу бизнесу страны. В связи с этим, он призывает владельцев торговых площадей не брать арендную плату с арендаторов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Киргизии.

Учитывая данные обстоятельства, Боронов сообщил, что сейчас многие владельцы коммерческой недвижимости отказались брать плату с арендаторов. В этом контексте, премьер призвал и остальных последовать их примеру и подчеркнул, что такой шаг поможет оживить экономическую активность в стране и способствует сохранению рабочих мест.

Кроме того, во время заседания, глава исполнительной власти напомнил о том, что ранее в интернете была распространена ложная информация о распылении неизвестного вещества с вертолётов и таким образом, якобы распространяется инфекция коронавируса.

По словам Боронова, это не соответствует действительности и поручил соответствующим органам контролировать такие публикации и заявления.