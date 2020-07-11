Землетрясение в Таджикистане нанесло ущерб 111 домам

Таджикабадский район Таджикистана 4 июля стал эпицентром землетрясения магнитудой 5 баллов. Подземные толчки также достигли Душанбе. В результате инцидента было повреждено 111 строений. Об этом SNG.Today сообщили 10 июля в пресс-офисе комитета по чрезвычайным ситуациям республики.

Амплитуда землетрясения в Душанбе достигла 3 баллов. Для урегулирования соответствующей ситуации была создана межведомственная рабочая группа. В состав команды вошли сотрудники КЧС, представители академии наук, комитета архитектуры и строительства, а также главного управления геологии при кабмине.

Члены группы отметили, что жертв обнаружено не было. В комитете по чрезвычайным ситуациям сообщили, что ущерб был нанесён как жилым домам, так и вспомогательным постройкам. По словам специалистов, дома пострадали, потому что были старыми и сооружены без соблюдения норм и правил строительства. Здания были возведены в 70–80-е годы 20 века.

На данный момент президент Эмомали Рахмон и представители кабинета министров анализируют ситуацию в целях оказания помощи местному населению.

Напомним, что от схода селей и оползней 14–16 мая в Хуросонской области пострадали 338 жилых домов. В восстановительных работах приняли участие более 800 граждан. В первые дни после бедствия в регион по поручению Рахмона было направлено 55 тонн продовольствия.