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Военнослужащие США отравились ядами на базе в Узбекистане

  • 11.07.2020, 14:38,
  • В Мире + Европа
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Военнослужащие США отравились ядами на базе в УзбекистанеСогласно рассекреченным документам Пентагона, американские солдаты могли с 2001 по 2005 год подвергаться воздействию опасных ядов во время службы на авиабазе Карши-Ханабад (К2) в Кашкадарьинской области Узбекистана. Об этом SNG.Today, 9 июля, сообщили в пресс-службе комитета по надзору и правительственной реформе США.

Важно отметить, что американские конгрессмены, демократ Стивен Линч, республиканец Марк Грин обнародовали документы минобороны, в частности, что военнослужащие США в период с 2001 по 2005 год могли подвергаться воздействию ядовитых веществ, в ходе службы на аэродроме Ханабад под узбекистанским городом Карши.

По словам депутатов, в марте 2020 года им предоставили эти засекреченные документы. Конгрессмены потребовали рассекретить данные сведения, чтобы предоставить лечение для американских военных, проходившим службу, в те годы в Узбекистане.

Выяснилось, в 2001 году, из-за разливов авиатоплива, военные США могли дышать испарениями, которые могут повлечь «неблагоприятные последствия для здоровья человека». Тогда специалисты рекомендовали запретить работать с ядовитой почвой.

Кроме того, одна из версий, что все военнослужащие армии США могли иметь ежедневный контакт с радиацией, а именно обеднённым ураном и асбестом.

Напомним, после обрушения башни-близнецов в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года, американские власти обвинили в том крушении зданий бандформирования расположенные в Афганистане, и в связи с этим, 43-й президент США Джордж Буш обратился с просьбой к главам центрально-азиатских государств и мира, для временного предоставления аэродромов. Впоследствии, аэродром Ханабад был передан в качестве военно-воздушной базы в распоряжение министерства обороны США для авиационной поддержки операции на афганской территории, до 21 ноября 2005 года.

Сам аэродром Ханабад построен в 1954 году для размещения авиации ПВО СССР.

Добавим, что 29 февраля этого года, в столице Катара Дохе, был подписан мирный документ между террористической организацией Талибан (запрещенный в РФ) и спецпредставителем США по Афганистану Залмай Халилзадом, соглашение предусматривает вывод американских войск из Афганистана в течении 14 месяцев.





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