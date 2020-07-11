Никол Пашинян на заседании Совбеза перечислил национальные ценности армян

Государственность, гражданство Республики Армения
, историю и фольклор армянского народа, верования, легенды, мифы, армянский язык и буквы, армянскую литературу, в том числе переводную, знания, науку.
Всеармянский потенциал, диаспора, Родина, семья, личность, Армянска Апостольская Церковь, Армянская Католическая Церковь, Армянская Евангелическая Церковь, христианство.
Музыка, танцевальное и изобразительное искусство, архитектура, родная природа, прогресс, свобода, любовь к себе, гостеприимство, образование, трудолюбие, законопослушность, уважение и терпимость по отношению к другим людям, народам, религиям.
Братские чувства и отношения с национальными меньшинствами, проживающими в Армении и Арцахе, неразрывный союз с ними, выраженный гражданством Республики Армения
и Арцаха.
Армянская кухня, все образцы материального и нематериального наследия, которые выражают, изображают, описывают или символизируют национальные ценности.