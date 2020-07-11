Никол Пашинян на заседании Совбеза перечислил национальные цели армянского государства

- Создание всех условий для обеспечения вечного существования армянской государственности.
- Международное признание права Арцаха на самоопределение без каких-либо ограничений
- Международное признание Геноцида
армян, преодоление и устранение его последствий
- Обеспечение безопасности, благосостояния, свободы и счастья граждан Республики Армения
, а также обеспечение и защиту других прав
- Равенство перед законом, равные права для мужчин и женщин, а также установление национального единства на основе защиты прав и выполнения обязанностей
- Сохранение и развитие национально-государственной идентичности, независимости и суверенитета армянского народа, консолидацию общеармянского потенциала для сохранения и развития национальных ценностей для реализации национальных целей