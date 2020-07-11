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НИКОЛ ПАШИНЯН РЕШИЛ ВОПРОС ЛЮДЕЙ ЖИВУЩИХ 30 ЛЕТ ВО ВРЕМЯНКАХ

 
Проблема оставшихся без крова в результате разрушительного землетрясения в Спитаке в 1988 году будет окончательно решена 30 лет спустя. Чтобы решить проблему последних 453 семей, нуждающихся в квартирах, в прошлом году исполнительная власть провела опрос среди бенефициаров через региональные администрации. Половина из последних, 227 семей, предпочли вариант получения финансовой поддержки через сертификат для покупки квартиры. В ноябре 2019 года правительство приняло решение по решению жилищных проблем семей, оставшихся без крова в результате землетрясения в зоне бедствия.


На основании расчетов и оценок было решено, что семьям Лорийской, Ширакской и Арагацотнской областей будут предоставлены сертификаты на сумму около 1,2 млрд. Драмов. Из этой суммы 535 587 тыс. драмов было выделено на приобретение сертификатов 90 семей, признанных бенефициарами сельских поселений Ширакской области, 674 932 тыс. драмов было предоставлено 121 малообеспеченным семьям Лорийской области и 81 053 тыс. драмов - 16 нуждающимся семьям Арагацотнской области.


Основой для оценки квартир является нормативное решение Правительство РА,   утвержденное приказом министра городского развития в соответствии с нормами, определенными решением РА 2005г., и  планом 2019 года, опубликованным Комитетом кадастра РА на основе данных по средней рыночной цене, сформированных в течение сентября. В сельских населенных пунктах Ширакской области это составляет 80600 др. за один квадратный метр, в Лорийской области - 75750 тысяч, а в городах Апаран и Талин Арагацотнской области - 80250 драмов.
 
В сертификатах установлен срок для приобретения квартир, 6 месяцев с даты выдачи, без возможности продления. Однако из-за чрезвычайного положения, объявленного в стране из-за эпидемии коронавируса, губернаторы Лори, Ширака и Арагацотна обратились к правительству с просьбой продлить 6-месячный срок из-за ограничений на свободное передвижение, нотариальных, кадастровых отделений и банков. 

В принятом в 2019г. решении исполнительной власти заявлено, что переведена на депозитные счета и подлежат возврату в государственный бюджет неиспользованные остаточные суммы - по состоянию на 1 октября до 2020 года. Правительство решило удовлетворить просьбу губернаторов и продлить сроки действующего решения. Согласно проекту решения правительства, вынесенному на общественное обсуждение, срок с 1 октября планируется продлить до 1 декабря. Другим пунктом проекта, вместо 6-месячного периода, определенного всем бенефициарам, была предоставлена возможность приобрести квартиры с сертификатами до 1 ноября.

Предоставить квартиры гражданам, пострадавшим в результате стихийного бедствия,  в 2008-2018 гг. государство выделило 65 млрд. драмов, тем самым решая жилищные проблемы 4839 из 5396 семей. Еще 105 семей были обеспечены квартирами на сумму более 1 млрд. драмов, предоставленных государством в 2018 и 2019 гг.


Только на этот год исполнительная власть выделила 3 млрд драмов, что даст возможность окончательно решить проблему, которая тянется уже более трех десятилетий.



  Источник:FMG NEWS

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