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ГЕНОЦИД ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРИЧЕМ ТЕМ ЖЕ ИСПОЛНИТЕЛЕМ | КАТОЛИКОС

 
Турция продолжает свое поведение по посягательству на духовные и культурные ценности. Об этом написал на своей странице в Facebook Католикос Великого дома Киликийского Арам I.

Он, в частности, отметил:
«Только что из интернета узнали о том, что турецкий суд решил превратить исторический собор Святой Софии в мечеть.

Этот храм, построенный в 537 году, считается вершиной византийской архитектуры. С падением Византийской империи и ее завоеванием Османской империей в 1453 году храм был превращен в мечеть, а в 1935 году - в музей.

В последние дни церковные лидеры, а также международное сообщество призвали Турцию не прибегать к шагу по превращению собора Святой Софии в мечеть и сохранению его нынешнего статуса. Представители армянской и зарубежной прессы хотели узнать нашу точку зрения на этот счет. 

Но мы не пожелали этого, прогнозируя характер принимаемого решения турецкого суда.

Хотим представить несколько аспектов:

-Турция по инициативе своего президента фактически продолжает свое поведение по посягательству на духовные и культурные ценности, игнорированию принципов, установленных международным законом, и фальсификации истории;

-оставив в стороне свои внутренние и внешние интересы настоящего и будущего, а также свои геополитические цели, Турция даже игнорирует указания своих старых и новых друзей;

-этим решением Турция осознанно наносит удар по сосуществованию христианско-исламского взаимного уважения и доверия.

-где были лидеры западного мира, когда после Геноцида армян тысячи церквей, принадлежащих армянскому народу, превратили в конюшни, кафе, мечети и другие общественные места?

Да, Геноцид продолжается, причем тем же его исполнителем, и все это перед лицом мирового молчания. Идеология Османской империи продолжает проникать всюду, от арабского мира до западных стран,  и все это против молчания мира».



  Источник:FMG NEWS

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