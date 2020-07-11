ГЕНОЦИД ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРИЧЕМ ТЕМ ЖЕ ИСПОЛНИТЕЛЕМ | КАТОЛИКОС

Турция продолжает свое поведение по посягательству на духовные и культурные ценности. Об этом написал на своей странице в Facebook Католикос Великого дома Киликийского Арам I.
Он, в частности, отметил:
«Только что из интернета узнали о том, что турецкий суд решил превратить исторический собор Святой Софии в мечеть.
Этот храм, построенный в 537 году, считается вершиной византийской архитектуры. С падением Византийской империи и ее завоеванием Османской империей в 1453 году храм был превращен в мечеть, а в 1935 году - в музей.
В последние дни церковные лидеры, а также международное сообщество призвали Турцию не прибегать к шагу по превращению собора Святой Софии в мечеть и сохранению его нынешнего статуса. Представители армянской и зарубежной прессы хотели узнать нашу точку зрения на этот счет.
Но мы не пожелали этого, прогнозируя характер принимаемого решения турецкого суда.
Хотим представить несколько аспектов:
-Турция по инициативе своего президента фактически продолжает свое поведение по посягательству на духовные и культурные ценности, игнорированию принципов, установленных международным законом, и фальсификации истории;
-оставив в стороне свои внутренние и внешние интересы настоящего и будущего, а также свои геополитические цели, Турция даже игнорирует указания своих старых и новых друзей;
-этим решением Турция осознанно наносит удар по сосуществованию христианско-исламского взаимного уважения и доверия.
-где были лидеры западного мира, когда после Геноцида
армян тысячи церквей, принадлежащих армянскому народу, превратили в конюшни, кафе, мечети и другие общественные места?
Да, Геноцид
продолжается, причем тем же его исполнителем, и все это перед лицом мирового молчания. Идеология Османской империи продолжает проникать всюду, от арабского мира до западных стран, и все это против молчания мира».