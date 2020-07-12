9 частых сексуальных фантазий. О чем они говорят?

Человека отличает способность к фантазированию. Фантазии – это целый мир, внутренний, субъективный, и при этом не менее яркий и эмоционально окрашенный, чем реальность. Фантазия – игра воображения, игра с самим собой. Ни одна фантазия не является случайной: игра воображения очень диагностична и многое может сказать о своем творце. Тем более в такой заряженной, «горячей» сфере, как сексуальность. Рассмотрим 9 самых распространенных сексуальных фантазий.

Функция фантазии – восполнение внутреннего дефицита. Одинокий человек мечтает о хороших отношениях, тщеславный – о признании и славе, голодный – представляет вкусную еду… Фантазия раскрывает тайну: что не хватает ее владельцу? При этом дефицит может быть скрытым, неочевидным.

Сексуальные фантазии не всегда говорят о дефицитах именно в сфере сексуальности. Да, человек, не имеющий отношений в этот период жизни, может представлять себе отношения – «воображаемого партнера». Но очень часто в сексуальной сфере начинают отыгрываться совершенно другие темы. Дефициты, связанные с совершенно иными потребностями, не сексуальными, начинают символически восполняться через сексуальные фантазии. Разберем несколько примеров сексуальных фантазий. Отметим, что это варианты интерпретаций, а не однозначные утверждения.

1. Оральный секс

Предпочитаемые фантазии об оральном сексе могут говорить о нехватке заботы, так называемого «внутреннего напитывания». И не важно, в фантазии активная или пассивная позиция. У людей такого склада есть внутренняя пустота и голод по контакту, который родом из детства: им не хватило внимания, заботы, иногда были проблемы с кормлением (раннее отлучение от груди и т. д.). Нередко с этим сочетаются сложности с пищевым поведением: переедание, навязчивое сидение на диетах и т. д. Секс становится побегом от одиночества и внутренней пустоты.

2. Анальный секс

Для таких людей важна тема власти и контроля. Именно так они понимают хороший контакт, близость и любовь. Не важно, какую роль при этом занимает фантазер – активную или пассивную. В каждой семье существует свой язык любви, и в его семье любовь понималась как власть и обладание. Этот механизм отпечатался в бессознательном и отыгрывается во взрослости, в реальной жизни или в фантазиях.

3. Групповой секс

Повышенная потребность во внимании. И нехватка детского опыта моногамных, диадных отношений, когда есть только двое. В таком типе семьи образуются явные и скрытые треугольники, а то и более сложные конструкции. Нет здоровой коммуникации двух человек, обязательно нужно использовать третьего как буфер: «Скажи своему отцу, что второй раз ужин подогревать я не буду» и т. д. Ребенок оказался втянут в сложную систему взаимоотношений взрослых: например, за его внимание конкурировали мама и бабушка; а может, он становился буфером в конфликтах матери и отца. Поэтому нет внутренней схемы отношений только двоих: нужны три и больше элементов.

4. Мастурбация

Фантазии о мастурбации говорят о желании признания как мужчины (женщины), о признании права на сексуальность и ее выражение. Обычно этот механизм родом из строгой семьи пуританского типа, с жесткими табу на сексуальность. Или из семьи, в которой игнорировались вопросы сексуальности. Возможно, в фантазии человек мастурбирует сам, а возможно, наблюдает за чьей-то мастурбацией. В обоих случаях это желание легализовать процессы, связанные с сексуальностью.

5. Романтический секс

Нехватка нежности, сердечного контакта, принятия. Склонность к идеализации. Секс как таковой может восприниматься как что-то грязное, нехорошее. А романтической стороне жизни придается чрезмерное значение. Сердечность и секс могут противопоставляться, сознательно или бессознательно: «Как, ты меня хочешь? Значит, ты меня не любишь!» Важно стремиться к интеграции сердечности и сексуальности.

6. Жесткий секс

Нереализованная агрессия, чрезмерное напряжение и невозможность разрядки другим путем. Внутри есть заряд агрессии, в теле – высокий уровень хронического напряжения. Порой к такому состоянию могут привести перегруженностью работой, гиперответственность, трудоголизм. Внутренние запреты на выражение агрессии, на расслабление не дают напряжению выйти другими путями, и тогда жесткий секс становится единственным способом разрядки, будь то в реальности или в воображении.

7. Секс в публичных местах

Желание нарушать правила, выйти за рамки дозволенного. В детском возрасте формируется такой внутренний конструкт, как супер-эго: он является внутренним цензором. В семье с жесткими правилами и выраженным наказывающим поведением родителей супер-эго ребенка становится слишком жестким, а в душе поселяется протест против правил и долженствований. Этот протест переносится во взрослую жизнь: хочется похулиганить, выйти за рамки правил, тем самым «доказав» свою независимость от родителей.

8. Экстремальный секс

Нехватка «вкуса жизни». Жизнь становится скучной, не хватает разнообразия, нового опыта. Яркий рисковый опыт позволяет вернуть ощущение свежести и новизны. Кроме того, рисковое поведение – привлечение внимания, а также проявление аутоагрессии. Возможно, родители обращали внимание на ребёнка только тогда, когда у него возникли трудности: болезнь, плохие оценки, непослушание… И такая модель закрепилась: нужен постоянный риск.

9. Акцент на атрибутике

Одежда, аксессуары, предметы… Объектный тип отношений, а не субъектный. Это значит, что партнер воспринимается не как равная полноценная личность, а как объект для удовольствия. Это следствие детского опыта: в такой семье в ребенке не видели личность, а воспринимали как некий объект. Например, для удовлетворения потребностей самих родителей: тщеславия, нужды в контакте. Поэтому во взрослости для такого человека большее значение имеют объекты, чем живые люди.