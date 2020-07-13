«Постоянно снятся эротические сны, хотя есть нормальный регулярный секс»

Начнем с того, что эротические сны должны сниться всем здоровым и половозрелым людям. Это нормально. По статистике около 10% сновидений так или иначе можно классифицировать как эротические. Такие сны чаще всего выполняют компенсаторно-восстановительную функцию – другими словами, помогают организму восстанавливать необходимый ему баланс как в физиологическом плане, так и в психологическом. Поэтому наличие эротических снов даже на фоне регулярной сексуальной жизни свидетельствует о том, что у вас все хорошо.

Опасения должна вызывать ситуация, когда у вас полностью отсутствуют эротические сны: что может говорить о переживаемом вами стрессе или переутомлении, когда защитные силы организма настолько ослаблены, что ему не до получения удовольствий.

Зачем нужны эротические сны

Задачи подобных сновидений сводятся либо к нехватке эмоций сексуального характера, либо к снятию сексуального напряжения, либо помогают решать некие психологические проблемы индивидуума. При этом какой бы ни была задача, в результате человек получает сексуальную и психологическую разрядку. Таким образом человек при помощи эротических сновидений имеет возможность освободиться от накопившихся проблем, снять напряжение и получить расслабление.

В какой-то мере сны помогают также реализовать сексуальные фантазии и решать в том числе такие вопросы, как вынужденное половое воздержание, повышение уровня половых гормонов, например, тестостерона, и другие ситуации, когда сексуальная энергия требует выхода.

Как правило, секс во сне происходит не с тем партнером, с которым он присутствует в реальной жизни. Более того, к людям, с которыми вы занимаетесь сексом во сне, чаще всего отсутствует влечение. Рекордсменами по половым актам в мире сновидений являются начальники и коллеги по работе, с которыми вы бы в реальной жизни никогда и ни при каких обстоятельствах. Можно сказать, что эротические сны помогают моделировать ситуации и находить из них выход.

Тревогу нужно начинать бить в том случае, когда вам снится один и тот же эротический сон, и он вызывает у вас малоприятные эмоции. Например, то, что происходит с вами во сне, вам категорически не нравится. В таком случае можно обратиться к психологу, чтобы разобраться в причинах этого сновидения и проработать свои страхи и тревоги.