 Решительно осуждаем нарушение режима прекращения огня ВС Азербайджана | МИД Армении

Решительно осуждаем нарушение режима прекращения огня ,начатое в полдень 12-го июля азербайджанскими вооруженными силами в направлении Тавушской области РА, сопровождавшееся попытками прорыва армянских укреплений с применением артиллерии. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Армении.



Благодаря соразмерным действиям армянской стороны, данные провокационные действия были успешно сдержаны.



Министр иностранных дел РА, в координации с премьер-министром РА и министром обороны, находится на постоянной связи с сопредседателями Минской группы ОБСЕ и с личным представителем действующего председателя ОБСЕ, разъясняя ситуацию на местах, а также напоминает об опасности дальнейшего обострения конфликта.



В последнее время азербайджанская сторона, вопреки призывам сопредседателей Минской группы ОБСЕ воздерживаться от провокационных действий, враждебной риторики и укреплять режим прекращения огня, продолжает выступать с угрозами применения силы и военной эскалации. Вся ответственность за последствия данных провокационных действий будет возложена на военно-политическое руководство Азербайджана.



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После двух-трехчасового перерыва, утром противник возобновил провокационные действия, продолжая обстреливать армянские позиции. Подразделения ВС Армении дали адекватный ответ. Увеличение потерь в рядах ВС Азербайджана не исключено. - сообщает пресс-секретарь МО Армении Шушан Степанян.

