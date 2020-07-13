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Решительно осуждаем нарушение режима прекращения огня ВС Азербайджана | МИД Армении

 Решительно осуждаем нарушение режима прекращения огня ВС Азербайджана | МИД Армении
Решительно осуждаем нарушение режима прекращения огня ,начатое  в полдень 12-го июля азербайджанскими вооруженными силами в направлении Тавушской области РА,  сопровождавшееся попытками прорыва армянских укреплений с применением артиллерии. Об этом  сообщили в пресс-службе МИД Армении.

Благодаря соразмерным действиям армянской стороны, данные провокационные действия были  успешно сдержаны.

Министр иностранных дел РА, в координации с премьер-министром РА и министром обороны, находится на постоянной связи с сопредседателями Минской группы ОБСЕ и с личным представителем действующего председателя ОБСЕ, разъясняя ситуацию на местах, а также  напоминает об опасности дальнейшего обострения конфликта.

В последнее время азербайджанская сторона, вопреки призывам сопредседателей Минской группы ОБСЕ воздерживаться от провокационных действий, враждебной риторики и укреплять режим прекращения огня, продолжает выступать с угрозами применения силы и военной эскалации. Вся ответственность за последствия данных провокационных действий  будет  возложена на военно-политическое руководство Азербайджана.
 
* * *
После двух-трехчасового перерыва, утром противник возобновил провокационные действия, продолжая обстреливать армянские позиции. Подразделения ВС Армении дали адекватный ответ. Увеличение потерь в рядах ВС Азербайджана не исключено. - сообщает пресс-секретарь МО Армении Шушан Степанян.


  Источник:FMG NEWS

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