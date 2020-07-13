Азербайджан опубликовал имена солдат, погибших в результате попытки нарушения границы Армении | 17 азербайджанцев погибло

Минобороны Азербайджана опубликовало имена военнослужащих, погибших в результате попытки нарушения государственной границы Армении.

Это военнослужащие сверхсрочной службы сержант Садыгов Вугар Лятиф оглы и старший солдат Мамедов Эльшад Дёнмез оглы. Позже погиб также тяжело раненый солдат Дашдемиров Хайям Магомед оглы, сообщают азербайджанские СМИ со ссылкой на Минобороны Азербайджана.

В ночь на 13 июля в бою погиб военнослужащий азербайджанской армии, старший лейтенант Махмудов Рашад Рашид оглу.

Азербайджанские пользователи говорят о семнадцати погибших. Об этом сообщил на своей странице в фейсбук начальник командно-штабного факультета военного университета имени Вазгена Саркисяна, в прошлом пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованисян.



«Министр обороны Армении Давид Тоноян говорит о новых благоприятных позициях, а азербайджанские пользователи о потере и гибели 17 человек», - отметил Ованисян.



Министр обороны РА Давит Тоноян находится на постоянной связи с личным представителем Действующего председателя ОБСЕ, послом Анджеем Каспршиком. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

«Во время последней беседы министр обороны проинформировал его, что командование и личный состав армянского армейского войскового объединения проинструктированы пока что сохранять сдержанность, а в случае провокаций противника по направлению границ РА, реагировать по необходимости - вплоть до занятия новых благоприятных позиций»,- написала Степанян.







Ранее пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян сообщила о попытке захвата азербайджанскими ВС опорного пункта на Тавушском направлении с использованием артиллерийского огня.



«Военнослужащие ВС Азербайджана сегодня, в районе 12:30, по непонятным для нас причинам, на автомобиле УАЗ предприняли попытку нарушения государственной границы РА на Тавушском направлении. После предупреждения армянской стороны, оставив автомобиль УАЗ, военнослужащие противника возвратились на свои позиции. В 13:45 военнослужащие ВС Азербайджана, используя артиллерийский огонь, попытались захватить наш опорный пункт, но были отброшены огнем с занимаемых позиций, неся потери в живой силе․ С армянской стороны потерь нет», - написала пресс-секретарь главы Минобороны РА.



