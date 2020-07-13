Денежные переводы между Узбекистаном и Турцией упрощены

Межправительственное соглашение о взаимном поощрении и защите инвестиций вступило в силу 9 июля, которое было подписано в ходе визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Турцию, 25 октября 2017 года. Об этом SNG.Today 12 июля сообщили в пресс-службе МИД.

Сообщается, что согласно положениям названного документа, в отношении инвестиций, осуществленных инвесторами двух стран, применяется режим наибольшего благоприятствования.

Данный документ определяет права инвесторов и создаёт правовые основы для притока капитала и технологий, а также упрощает денежные переводы между Узбекистаном и Турцией.

Ожидается, что это соглашение повысит инвестиционною привлекательность двух государств, для потенциальных иностранных инвесторов.

Добавим, что документ призван заменить предыдущее межправительственное соглашение от 28 апреля 1992 года и нацелено на совершенствование порядка взаимного поощрения и защиты инвестиций с учётом современных реалий.

С полным текстом указанного международного договора можно ознакомиться в национальной базе данных законодательства Узбекистана.