В Армении обеспокоены изменением статуса собора Святой Софии

– Нас глубоко обеспокоило решение властей Турции превратить собор-музей Святой Софии, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, в мечеть, – написала Анна Нагдалян в Facebook.

Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян, 11 июля, прокомментировала ситуацию вокруг изменения статуса собора Святой Софии в Стамбуле, бывшем Константинополе. Об этом FMG.NEWS сообщили в пресс-службе

В дипведомстве отметили, что предоставление Софийскому собору, статуса музея, позволили сделать его не символом столкновения цивилизаций, а символом сотрудничества и единства человечества.

– С сожалением приходится констатировать, что последнее решение властей Турции закрывает страницу этого важного символа и миссии в истории собора, – подчеркнули в МИД Армении.

В прошлую пятницу госсовет Турции отметил решения правительства Ататюрка от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей, и разрешил вновь использовать его как мечеть. Эрдоган подписал соответствующий указ.

По словам президента Турции, что мнение других стран не изменит решение о смене статуса Софийского собора на мечеть, так как оно основывается «на желании и воле народа».

Важно отметить, что русская православная церковь выступила против данного решения.

Напомним, что собор Святой Софии, построенный в VI веке, а именно в 532 – 537 годы, византийским императором Юстинианом I. Также здесь в 1054 году произошли события, расколовшие церковь на православную и католическую. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году, храм стал мечетью.

Внешний облик собора претерпел изменения, к нему пристроили 4 минарета. Некоторые византийские мозаики в интерьере сохранились, потому что при устройстве в здании мечети их замазали штукатуркой.

Однако, решением светского правительства Кемаля Ататюрка в 1934-35 годах он был преобразован в музей. В 1985 году Святая София вошла в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Богослужения в Софийском соборе-музее, ныне мечети, начнутся с 24 июля этого года.