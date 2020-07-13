В Армении обеспокоены изменением статуса собора Святой Софии

– Нас глубоко обеспокоило решение властей Турции превратить собор-музей Святой Софии, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, в мечеть, – написала Анна Нагдалян в Facebook.
В дипведомстве отметили, что предоставление Софийскому собору, статуса музея, позволили сделать его не символом столкновения цивилизаций, а символом сотрудничества и единства человечества.
– С сожалением приходится констатировать, что последнее решение властей Турции закрывает страницу этого важного символа и миссии в истории собора, – подчеркнули в МИД Армении.
В прошлую пятницу госсовет Турции отметил решения правительства Ататюрка от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей, и разрешил вновь использовать его как мечеть. Эрдоган подписал соответствующий указ.
По словам президента Турции, что мнение других стран не изменит решение о смене статуса Софийского собора на мечеть, так как оно основывается «на желании и воле народа».
Важно отметить, что русская православная церковь выступила против данного решения.
Напомним, что собор Святой Софии, построенный в VI веке, а именно в 532 – 537 годы, византийским императором Юстинианом I. Также здесь в 1054 году произошли события, расколовшие церковь на православную и католическую. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году, храм стал мечетью.
Внешний облик собора претерпел изменения, к нему пристроили 4 минарета. Некоторые византийские мозаики в интерьере сохранились, потому что при устройстве в здании мечети их замазали штукатуркой.
Однако, решением светского правительства Кемаля Ататюрка в 1934-35 годах он был преобразован в музей. В 1985 году Святая София вошла в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Богослужения в Софийском соборе-музее, ныне мечети, начнутся с 24 июля этого года.