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Правительство Молдовы выделит финансовые средства людям, пострадавшим от стихийных бедствий

  • 13.07.2020, 10:52,
  • В Мире + Европа
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Правительство Молдовы выделит финансовые средства людям, пострадавшим от стихийных бедствийПремьер-министр Молдовы Ион Кику, 10 июля, возглавил заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, где было решено предоставить нескольким населённым пунктам, которые пострадали от стихийных бедствий материальные средства для устранения их последствий. Согласно решению комиссии будет выделена сумма, размер которой составляет около 12 миллионов леев. Об этом сообщает пресс-служба правительства Молдовы.

В районы, которым будет предоставлена материальная поддержка, входят Басарабяска, Унгень (Четирени), Яловень (Ганска, Пояреньи, Костешти, Ципала, Хорешти), Теленешты (Чительница, Сэрэтэни Вечи, Лойшени), Липчаны.

Выделенные финансовые ресурсы пойдут на компенсацию ущерба гражданам, чьё жильё было разрушено в результате неблагоприятных погодных явлений.

Также, будут отремонтированы несколько участков дорог, крыши больничных, школьных учреждений, которые пострадали от сильного града.

Кроме того, для 29 семей из города Липканы будут выделены более 2 миллионов леев, в связи с тем, что их дом находится в повреждённом состоянии.





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