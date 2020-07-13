Президент Киргизии поручил организовать дневные стационары в регионах

Глава государства Киргизии Сооронбай Жээнбеков, 10 июля, созвал совещание с представителями правительства в регионах, посредством видеосвязи, где были обсуждены принимаемые меры по стабилизации эпидемиологической обстановки в областях. В ходе заседания, президент подчеркнул, что в связи с увеличением количества людей, выезжающих из Бишкека в регионы, там необходимо организовать дневные стационары. Об этом сообщает пресс-служба главы Киргизии.

Главы регионов проинформировали Жээнбекова о мерах, которые принимаются в областях по борьбе с коронавирусной инфекцией, обеспечению граждан медицинскими услугами.

В свою очередь, лидер страны заявил, что районам нужно извлечь урок из ситуации с Бишкеком и своевременно предотвращать все риски увеличения случаев инфицирования.

Президент в очередной раз напомнил о необходимости полного оснащения медперсонала, больничных учреждений, стационаров и обсерваций защитными средствами, оборудованием и лекарственными препаратами.

Также, поручил усилить работу по выявлению инфицированных лиц в сельской местности.