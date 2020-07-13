Совместное заявление стран Центральной Азии и США

Текст заявления 9 июля опубликован госдепом Соединенных Штатов Америки по случаю встречи государственного секретаря и министров иностранных дел Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана в формате «C5+1», который прошёл 30 июня этого года. Об этом SNG.Today 10 июля сообщили в пресс-службе узбекистанского дипведомства.

Министры 30 июня выразили решительную поддержку усилиям по мирному урегулированию ситуации в Афганистане и созданию экономических и торговых связей, которые соединят Центральную Азию с рынками в Южной Азии и Европе.

Участники согласовали программу деятельности по дальнейшему развитию сотрудничества в формате «C5+1»:

Во-первых, экономика – совместная деятельность по рамочному соглашению о торговле и инвестициях, улучшение благоприятных экономических условий для женщин, развитие транзитного потенциала Афганистана.

Во-вторых, энергетика и окружающая среда – интеграция возобновляемых источников энергии и стимулов для привлечения инвестиций частного сектора, сотрудничество в области качества воздуха и воды.

В-третьих, безопасность – обеспечение эффективных границ, которые способствуют свободному перемещению товаров, предотвращают торговлю людьми и незаконными товарами, ядерную и радиологическую безопасность и расширяют региональное партнёрство в области безопасности госграниц.

Напомним, что 29 июня в Узбекистан прибыл спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад, в ходе визита он обсудил с властями страны ситуацию вокруг афганского мирного процесса.