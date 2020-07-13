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Президент Таджикистана открыл в столице швейную фабрику на 350 рабочих мест

Президент Таджикистана открыл в столице швейную фабрику на 350 рабочих местТаджикский лидер Эмомали Рахмон 10 июля принял участие в торжественном открытии первого этапа швейного предприятия «Тоджтекс». Данный хозсубъект предоставил 350 рабочих мест для граждан республики. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе президента.

Отличительной особенностью предприятия стала возможность производить до 20 тысяч единиц одежды в сутки и до 500 тысяч соответствующей продукции в месяц. В общей сложности фабрика будет выпускать свыше 50 видов различных видов мужской, женской и детской одежды.

Предприниматель Азиза Косими, которая создала предприятие, сообщила президенту, что её основная цель — заменить своей продукцией соответствующие импортные товары на отечественном рынке. Она также добавила, что в её планах наладить экспорт производимой одежды за границу.

Рахмон одобрительно отозвался о проделанной работе. Лидеру страны также показали единственное в стране специальное печатное оборудование для создания принтов на одежде.

Косими подчеркнула, что на следующих этапах застройки будут возведены швейный цех, торговые центры и выставочные залы. Рахмон поручил бизнесмену создать в данном направлении ещё 650 рабочих мест и регулярно следить за качеством продукции.





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