Несмотря на кризис производство белорусской бытовой техники растёт

Глава Республики Беларусь Александр Лукашенко, 10 июля, посетил отечественное предприятие по выпуску холодильников и стиральных машин «Атлант». Отметив успехи производства, президент привёл показатели «Атланта» в пример другим предприятиям. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе белорусского лидера

В ходе осмотра предприятия, президенту доложили о непростом эпизоде биографии завода в 2020 году. Предприятие оказалось в сложном положении из-за пандемии в связи с ограничениями на внешних рынках. Но несмотря на трудности, службы снабжения завода, среди прочих подходов, также используя менеджмент через интернет, смогли обеспечить производственные линии необходимыми материалами и комплектующими частями.

Главе государства сообщили, что благодаря такому подходу предприятие не остановилось, а напротив смогло нарастить производство холодильников и стиральных машин. «Атланту» удалось удовлетворить высокий потребительский спрос на продукцию. Только в марте было реализовано свыше 90 тысяч рефрижераторов.

В свою очередь президент, поблагодарил производственников за находчивость и смекалку. Он отметил, что менеджерский актив и трудовой коллектив завода, сделали всё, что должны были сделать и другие. И это пример для остальных производственных объектов, подчеркнул Лукашенко.

На предприятии, президенту были представлены новейшие образцы пилотной бытовой техники «Атлант» и самые популярные виды среди покупателей в настоящее время.