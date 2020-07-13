Ни одна провокация Азербайджана не останется без ответа | Никол Пашинян

Мы строго осуждаем провокационные действия противника на армяно-азербайджанской границе. Военно-политическое руководство Азербайджана будет нести всю ответственность за обострение региональной ситуации.
Крайне озадачивает и заявление МИД Турции, в котором выражается безоговорочная поддержка действий Баку
, - заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян
.
"Инцидент возник отнюдь не на пустом месте. Уже продолжительное время руководство Азербайджана пытается разыграть антиармянскую карту. Не исключено, что речь идет о стремлении убрать на второй план внутренние проблемы.
Этим объясняется наплевательское отношение к жизни собственных солдат. В ответ нам необходимо выразить безоговорочную поддержку защищающим родину солдатам и командирам. Обеспечить им надежный тыл”, - заявил премьер.