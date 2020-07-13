Армянские ВС заняли новые территории и захватили высоту на границе с Азербайджаном

Армянские ВС заняли новую высоту на границе с Азербайджаном





После провокации азербайджанской стороны на границе Тавушской области Армении 12 июля армянские военнослужащие, верные новой тактике министра обороны РА Давида Тонояна, захватили новые территории у противника у села Агдам в Товузском районе Азербайджана. Об этом сообщает страница Tactical News в Facebook.



На фото к публикации показан вид с взятой высоты на Товузский район. Фотография была сделана с новых позиций армянскими бойцами, а на втором фото показана эта же высота из Азербайджана.