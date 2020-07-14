У ВС Азербайджана новые потери, убиты двое военнослужащих

На государственной границе Армении и Азербайджана ситуация остаётся напряжённой. Азербайджанские военные продолжают провокации и несут потери.

Из социальных сетей стало известно о по крайней мере двух погибших в боях этой ночью:



Рядовой Мустафаев Эльчин Ариф оглы из Агстафы, с. Хасансу;

Офицер Зейналов Ильгар Аяз Оглу из Товуза, село Джалил.

Ночью с боевых позиций Вооруженных сил Армении наблюдалось движение танка противника, которое было пресечено огнем с нашей стороны. Об этом на своей странице в Facebook 14 июля написала пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян.

«На данный момент ситуация на границе относительно спокойная. Скоро будет опубликовано интересное видео»,- написала она.

