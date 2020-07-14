Агрессивные действия Азербайджана против гражданского населения Армении получат адекватный ответ | МИД АРМЕНИИ

Агрессивные действия против безопасности гражданского населения Армении получат адекватный ответ, всю ответственность за который несет азербайджанская сторона. Об этом на своей странице Facebook написала пресс-секретарь Министерства иностранных дел Армении Анна Нагдалян.



«Азербайджанская сторона продолжает свои агрессивные действия на армяно-азербайджанской границе, целенаправленно обстреливая гражданскую инфраструктуру и мирное население, расширяя географию напряженности. Объекты гражданской инфраструктуры города Берд сегодня были подвергнуты обстрелу ударными БПЛА», - написала она.



