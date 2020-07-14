Основным поставщиком нефтепродуктов в Таджикистан в 2020 году стала РФ

Власти Таджикистана за первые 6 месяцев 2020 года больше всего импортировали нефтепродуктов из России. Информация была предоставлена 13 июля замглавы минэнергетики и водных ресурсов Джамшедом Шоимзода в рамках пресс-конференции. Об этом SNG.Today сообщили в госинформагентстве «Ховар».

Основной причиной активной закупки соответствующей продукции из других стран является низкое производство внутри республики в данном направлении. По словам министра, в этом году в Таджикистане было добыто 12 132 тонн нефти и 354 тысячи кубических метров газа. Производство нефтепродуктов за полгода увеличилось на 2,5% по сравнению с соответствующим показателем за 2019 год.

Шоимзода отметил, что больше всего в Таджикистан было завезено бензина и дизельного топлива. Совокупный объём импортируемых нефтяных продуктов составил около 577,9 тыс. тонн. Также было закуплено приблизительно 227,2 тыс. тонн природного газа.

По словам госслужащего, Россия является самым крупным поставщиком нефтепродуктов в республику. Ведущие позиции в данном направлении также занимают Туркменистан и Казахстан.

Напомним, что ещё в апреле 2019 года российские сенаторы ратифицировали соглашение о беспошлинной поставке соответствующей продукции в Таджикистан.