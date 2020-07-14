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Новое здание ковровой фабрики построили в центре Ашхабада

  • 14.07.2020, 15:33,
  • В Мире + Европа
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Новое здание ковровой фабрики построили в центре АшхабадаЗавершено строительство нового здания по производству ковров и ковровых изделий в центре Ашхабада. Об этом 13 июля сообщило интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

Согласно информации, новое предприятие построено с учётом современных требований, предъявляемых к развитию градостроительной инфраструктуры. В новостройке созданы все условия. Просторные светлые помещения оборудованы системами кондиционирования, отопления и вентиляции. Предусмотрены столовая, раздевалки, душевые.

— В цехе, где будут создаваться ковры ручной работы, занимает 1000 квадратных метров. На фабрике будут работать около 200 мастериц. Здесь планируется ежегодно выпускать 1650 квадратных метров ковров и ковровых изделий, — отмечает издание.

Новые здания для предприятий художественного ковроделия откроются в Ахалском, Марыйском, Лебапском и Дашогузском регионах страны. 

В настоящее время в составе ПО «Туркменхалы» действуют 10 предприятий художественного ковроткачества, на которых трудятся около четырёх тысяч ковровщиц. Ежегодно на предприятиях изготавливаются более 25 тысяч квадратных метров ковров и ковровых изделий, часть которых экспортируется за рубеж.

Напомним, что туркменское национальное искусство ковроткачества внесено в список нематериального наследия человечества ЮНЕСКО. Это решение принято на 14-й сессии Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, проведённой с 9 по 14 декабря 2019 года в столице Колумбии — городе Богота.

В Национальном музее туркменского ковра хранится коллекция редких по художественным достоинствам и технике изготовления ковровых изделий из разных регионов Туркменистана.





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