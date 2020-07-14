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Лукашенко открыл автомобильный мост на реке Сож

  • 14.07.2020, 11:12,
  • В Мире + Европа
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Лукашенко открыл автомобильный мост на реке СожПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко, 13 июля, в ходе рабочей поездки в Могилевскую область открыл автомобильную переправу на реке Сож в Славгородском районе. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе президента.

Белорусский лидер на торжественной церемонии открытия транспортного объекта, подчеркнул особую значимость моста для всех жителей Краснопольского и Славгородского районов. Он отметил, что люди ждали этот день несколько десятилетий, идея строительства переправы, возникла ещё в советские времена, но в связи с аварией на Чернобыльской АЭС так и не была реализована.

Президент рассказал, что ранее жителям левобережья приходилось объезжать 130 километров, чтобы попасть на правый берег. Открытие этого моста также улучшило стратегически важную логистику. Это отличный подарок всем жителям обоих районов, добавил лидер страны.

Глава государства адресовал слова признательности всем тем, кто принимал самое деятельное участие в строительстве моста. Отдельно Лукашенко отметил хозяйский подход строителей, напомнив, что демонтированные фермы моста в Кричеве были применены здесь при возведении моста в Славгороде. Возможно, запустить объект в эксплуатацию можно было и раньше, но все работы зависели от финансирования, пояснил президент.





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