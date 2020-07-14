Премьер-министр Молдовы сообщил о начинании процедуры внедрения законопроектов

Глава правительства Молдовы Ион Кику, 13 июля, принял участие в еженедельном совещании с президентом страны Игорем Додоном и спикером парламента Зинаидой Гречаный, где были обсуждены актуальные вопросы повестки дня. В частности, премьер подчеркнул, что со стороны депутатов по отношению к правительству не было выявлено никаких обвинений, в связи со взятием под свою ответственность 4 законопроекта, включающее исправление бюджета. Об этом сообщает пресс-служба правительства Молдовы.

По словам главы кабинета министров, соответственно, в связи с окончанием сроков, документы будут подписаны в парламенте страны и обнародованы главой государства.

Кику выразил надежду, что в течение текущей недели законопроекты будут обнародованы для того, чтобы приступить к их реализации, так как они чрезвычайно необходимы для населения и экономического состояния республики.

Кроме того, глава исполнительной власти сообщил о том, что 14 июля текущего года в Молдову прибудет первая партия, которая состоит из 6 локомотивов из 12 единиц, приобретённая страной с момента обретения независимости.