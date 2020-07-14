В Армении продлён режим ЧП до 12 августа

– Мы продлеваем режим ЧП на 30 дней, до 12 августа. Ситуация остаётся тяжелой, – сказал Пашинян.

Никол Пашинян отметил, что ситуация с коронавирусом в стране остаётся тяжёлой. В связи с этим, правительство продлило режим ЧП, введённый из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Об этом SNG.Today, 13 июля, сообщили в пресс-службе

Он также подчеркнул, что фактически, кроме режима ЧП, других эффективных мер у правительства нет. С другой стороны, власти понимают, что бесконечно продлевать карантинные меры невозможно, да и не нужно.

По его словам, необходимо разработать законопроекты, которые будут применяться к противоэпидемиологическим мероприятиям.

Премьер добавил, что над этими законопроектами начали работать только сейчас, потому что в середине марта не предвиделось, что инфекция может распространяться так устойчиво.

На сегодняшний день, в Армении подтверждёно 32 151 случаев заражения инфекцией, из них 19 865 выздоровели.

Добавим, что власти Армении отмечают, что жители недостаточно сознательно воспринимают происходящее и массово нарушают ограничительные меры.