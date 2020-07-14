В обсервации «Семетей» в Киргизии открыли отделение реанимации для коронавирусных тяжелобольных

Глава правительства Киргизии Кубатбек Боронов, 13 июля, провёл выездное совещание во время ознакомления с работой обсервации «Семетей» в Бишкеке. В ходе собрания, премьер-министр отметил, что во многих больницах сейчас не могут принимать тяжелобольных пациентов с коронавирусом. Поэтому, в обсервации «Семетей» будет открыто реанимационное отделение для тяжёлых больных. Из 1310 мест, которые включает в себя обсервация, на данный момент занято около 600. Об этом сообщает пресс-служба правительства Киргизии.

Отмечено, что инфицированных пациентов будут привозить сюда из Бишкека и Чуйской области.

Как сообщили, на сегодняшний день реанимация рассчитана на 50 человек.

По словам главного реаниматолога, не менее 40 медиков-реаниматологов работают в 4 смены, а также, клинические ординаторы.

Отделение реанимации оснащено всем необходимым оборудованием. В частности, тут установлены жидкие кислородные концентраторы и аппараты ИВЛ для обеспечения пациентов кислородом.

Реаниматолог заявила, что медперсонал сделает всё возможное для спасения жизни людей.