 

В обсервации «Семетей» в Киргизии открыли отделение реанимации для коронавирусных тяжелобольных

  • 14.07.2020, 16:03,
  • В Мире + Европа
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В обсервации «Семетей» в Киргизии открыли отделение реанимации для коронавирусных тяжелобольныхГлава правительства Киргизии Кубатбек Боронов, 13 июля, провёл выездное совещание во время ознакомления с работой обсервации «Семетей» в Бишкеке. В ходе собрания, премьер-министр отметил, что во многих больницах сейчас не могут принимать тяжелобольных пациентов с коронавирусом. Поэтому, в обсервации «Семетей» будет открыто реанимационное отделение для тяжёлых больных. Из 1310 мест, которые включает в себя обсервация, на данный момент занято около 600. Об этом сообщает пресс-служба правительства Киргизии.

Отмечено, что инфицированных пациентов будут привозить сюда из Бишкека и Чуйской области.

Как сообщили, на сегодняшний день реанимация рассчитана на 50 человек.

По словам главного реаниматолога, не менее 40 медиков-реаниматологов работают в 4 смены, а также, клинические ординаторы.

Отделение реанимации оснащено всем необходимым оборудованием. В частности, тут установлены жидкие кислородные концентраторы и аппараты ИВЛ для обеспечения пациентов кислородом.

Реаниматолог заявила, что медперсонал сделает всё возможное для спасения жизни людей.





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