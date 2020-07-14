В Украине начали тестирование 4 препаратов от коронавируса

На территории Украины были начаты клинические испытания четырёх препаратов для лечения нового штампа коронавируса. Заявление было сделано 11 июля министром здравоохранения Максимом Степановым в ходе ежедневного брифинга. Об этом SNG.Today сообщили в госинформагентстве «Укринформ».

Чиновник отметил, что на данный момент в стране зарегистрировано несколько лекарств от коронавируса. Сюда входят «Амизон», «Амиксин», «Корвитин» и «Биомэн». Степанов подчеркнул, что их эффективность пока не доказана, но соответствующие исследования уже проводятся.

Министр также добавил, что вакцину от новой коронавирусной инфекции ещё пока не создали. Но ряд стран Евросоюза уже сформировали альянс и предсказали будущий медикамент, который будет бороться с вирусом, сказал госслужащий. Степанов также добавил, что украинские власти активно следят за международными испытаниями в данном направлении.

Напомним, что, по состоянию на 13 июля, в Украине было лабораторным путём зарегистрировано 54 133 случая заражения коронавирусом. От тяжёлой формы болезни умерли 1398 человек. На данный момент удалось вылечить 26 503 пациента. Больше всего инфицированных было зафиксировано в Черновицкой, Львовской и Закарпатской областях.