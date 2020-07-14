В таджикских горах военные России предотвратили атаку «джихад-мобилей»

В горах Республики Таджикистан российские мотострелки смогли успешно уничтожить «джихад-мобили». Данная боевая операция была проведена в рамках учения, в котором приняли участие представители военного формирования 201-й военной базы РФ. Об этом SNG.Today сообщили 11 июля в пресс-службе министерства обороны России.

Сценарий боевой учёбы включал нападение противника на военный объект Российской Федерации в районе полигона Ляур. Диверсионные атаки подразумевали использование методики самоподрыва. Для обнаружения незаконного вооруженного формирования использовался беспилотный комплекс «Орлан-10». Он доложил о приближении террористов в командный пункт.

Мотострелковые подразделения на бронеуралах с крупнокалиберными пулемётами отрезали пути отступления для противника. Была отработана позиционная оборона и переход в атаку. Соответствующие действия включали использование современных методик ведения боя.

В общей сложности в учениях приняли участие 500 военнослужащих. Мероприятие проходило в течение двух дней с отработкой тактических действий как днём, так и ночью.

Напомним, что 201-й военная база дислоцируется в городах Душанбе и Бохтар. Крупный военный объект РФ будет находиться в Республике Таджикистан вплоть до 2042 года.