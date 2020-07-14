 
  • 16:03 – В обсервации «Семетей» в Киргизии открыли отделение реанимации для коронавирусных тяжелобольных 
  • 13:38 – Убит начальник артиллерии ВС Азербайджана полковник Ильгар Мирзеев | Карательная операция ВС Армении 
  • 23:18 – НИКОЛ ПАШИНЯН РЕШИЛ ВОПРОС ЛЮДЕЙ ЖИВУЩИХ 30 ЛЕТ ВО ВРЕМЯНКАХ 
  • 14:00 – Убиты генерал, полковник и пять офицеров ВС Азербайджана | Карательная операция ВС Армении 
  • 22:37 – Rolls-Royce предлагает покупателям разгадать секретный код 
  • 23:49 – Азербайджанец в России убил хозяина помещения за отказ сделать скидку 

Убит генерал-майор ВС Азербайджана Полад Гашимов | СРОЧНО

 Убит генерал-майор ВС Азербайджана Полад Гашимов
Убит генерал-майор ВС Азербайджана Полад Гашимов и полковник Ильгар Мирзеев: азербайджанский журналист

Один из оппозиционных азербайджанских блогеров-журналистов только что сообщил, что убит генерал-майор Полад Гашимов и полковник Ильгар Мирзеев. Однако, спустя короткое время после публикации, она была удалена, сообщает Razm.info.

«Сейчас мы проверяем информацию. Указанные лица занимают высокие посты. По нашим данным, Гашимов – начальник штаба 3-го корпуса, а Мирзеев – начальник артиллерии того же корпуса», - отмечает Razm.info, передает Aysor.am.
 
МО Армении опубликовало видео, на котором видно, как Вооруженные силы Армении уничтожают опорный пункт Вооруженных сил Азербайджана.
«Подразделения Вооруженных сил Армении уничтожают азербайджанские опорные пункты, которые обстреливали пограничные населенные пункты Тавушской области», - говорится в записи под названием «Карательные действия».
 
На одном из кадров видно как летит к небесам генерал-майор ВС Азербайджана Полад Гашимов.


  Источник:FMG NEWS

  •   Просмотров Сегодня: 47


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Убит начальник артиллерии ВС Азербайджана полковник Ильгар Мирзеев | Карательная операция ВС Армении
    » Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Армения генерал-лейтенант Артак Давтян посетил компанию «UAVLAB»
    » Армянский генерал: Милитаризация Нахичевана — нарушение международных норм
    » 30 апреля - День Вооруженных сил Грузии
    » Полад Бюльбюль оглы вылетел как шампанская пробка из голосования ЮНЕСКО!
    » В числе погибших азербайджанских диверсантов начальник разведки 181-ой бригады (Видео)
    » Делегация во главе с Сергеем Шойгу прибыла в Ереван
    » Произведены назначения в Вооруженных Силах Армении
    » Президент Армении отстранил от должности ряд высокопоставленных военных
    » Эльчин Гулиев и Хулуси Акар обсудили перспективы сотрудничества
    » Начальник ГРУ России прибыл в Армению с рабочим визитом
    » Департамент военной полиции Грузии возглавил полковник Серго Дзагнидзе
    Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    В обсервации «Семетей» в Киргизии открыли отделение реанимации для коронавирусных тяжелобольных

    • 16:03
    • 3
    • 0

    Новое здание ковровой фабрики построили в центре Ашхабада

    • 15:33
    • 19
    • 0

    Убиты генерал, полковник и пять офицеров ВС Азербайджана | Карательная операция ВС Армении

    • 14:00
    • 30
    • 0

    Премьер-министр Молдовы сообщил о начинании процедуры внедрения законопроектов

    • 13:46
    • 28
    • 0

    Убит начальник артиллерии ВС Азербайджана полковник Ильгар Мирзеев | Карательная операция ВС Армении

    • 13:38
    • 31
    • 0

    Убит генерал-майор ВС Азербайджана Полад Гашимов | СРОЧНО

    • 13:23
    • 50
    • 0

    Агрессивные действия Азербайджана против гражданского населения Армении получат адекватный ответ | МИД АРМЕНИИ

    • 12:51
    • 29
    • 0

    У ВС Азербайджана новые потери, убиты двое военнослужащих

    • 12:47
    • 37
    • 0

    Лукашенко открыл автомобильный мост на реке Сож

    • 11:12
    • 25
    • 0

    Основным поставщиком нефтепродуктов в Таджикистан в 2020 году стала РФ

    • 10:49
    • 29
    • 0

    В Армении продлён режим ЧП до 12 августа

    • 09:39
    • 24
    • 0

    «Постоянно снятся эротические сны, хотя есть нормальный регулярный секс»

    • 22:37
    • 48
    • 0

    Министр обороны Азербайджана Рагим Газиев (1992-1993 гг) арестован за заявление о 12 жертвах

    • 19:53
    • 77
    • 0

    Денежные переводы между Узбекистаном и Турцией упрощены

    • 17:36
    • 69
    • 0

    Несмотря на кризис производство белорусской бытовой техники растёт

    • 15:19
    • 56
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 58918
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 54723
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 48645
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 44406
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 42834
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 38210
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 36726
    • 0

    Почти турецкая Грузия или турки устанавливают контроль над Аджарией

    • 19:55
    • 34713
    • 0

    Министерство Обороны Азербайджана признала свои потери в Нагорном Карабахе. (более 1500 цинковых гробов)

    • 15:30
    • 32698
    • 0

    Турецкий журналист Фуад Аббасов признав Геноцид Армян в прямом эфире, пояснил почему Турция не признает Геноцид. Просто не хотят возвращать территории Армении.

    • 10:48
    • 31451
    • 0

    Бизнес-форум «Invest Armenia-2016» пройдет в Ереване

    • 09:40
    • 25391
    • 0

    Нагорный Карабах никогда в истории не был частью независимого Азербайджана: Константин Затулин

    • 17:19
    • 23995
    • 0

    Россия готовится ввести войска в Карабах: Владимир Евсеев

    • 22:00
    • 23972
    • 0

    Стоит ли глотать сперму?

    • 00:46
    • 23692
    • 0

    Азербайджан - не такой каким кажется на первый взгляд. — отзыв туриста о Баку

    • 09:40
    • 21954
    • 0

    Убиты генерал, полковник и пять офицеров ВС Азербайджана | Карательная операция ВС Армении

    • 14:00
    • 30
    • 0

    Убит начальник артиллерии ВС Азербайджана полковник Ильгар Мирзеев | Карательная операция ВС Армении

    • 13:38
    • 31
    • 0

    Убит генерал-майор ВС Азербайджана Полад Гашимов | СРОЧНО

    • 13:23
    • 50
    • 0

    В обсервации «Семетей» в Киргизии открыли отделение реанимации для коронавирусных тяжелобольных

    • 16:03
    • 3
    • 0

    В Армении продлён режим ЧП до 12 августа

    • 09:39
    • 24
    • 0

    Премьер-министр Молдовы сообщил о начинании процедуры внедрения законопроектов

    • 13:46
    • 28
    • 0

    Лукашенко открыл автомобильный мост на реке Сож

    • 11:12
    • 25
    • 0

    Новое здание ковровой фабрики построили в центре Ашхабада

    • 15:33
    • 19
    • 0

    Основным поставщиком нефтепродуктов в Таджикистан в 2020 году стала РФ

    • 10:49
    • 29
    • 0

    Агрессивные действия Азербайджана против гражданского населения Армении получат адекватный ответ | МИД АРМЕНИИ

    • 12:51
    • 29
    • 0

    У ВС Азербайджана новые потери, убиты двое военнослужащих

    • 12:47
    • 37
    • 0

    Министр обороны Азербайджана Рагим Газиев (1992-1993 гг) арестован за заявление о 12 жертвах

    • 19:53
    • 77
    • 0

    Армянские ВС заняли новые территории и захватили высоту на границе с Азербайджаном

    • 13:30
    • 131
    • 0

    Ни одна провокация Азербайджана не останется без ответа | Никол Пашинян

    • 13:22
    • 83
    • 0

    Несмотря на кризис производство белорусской бытовой техники растёт

    • 15:19
    • 56
    • 0
    Кавказ Сегодня
    все новости →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА