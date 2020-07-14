Убит генерал-майор ВС Азербайджана Полад Гашимов | СРОЧНО

Убит генерал-майор ВС Азербайджана Полад Гашимов и полковник Ильгар Мирзеев: азербайджанский журналист



Один из оппозиционных азербайджанских блогеров-журналистов только что сообщил, что убит генерал-майор Полад Гашимов и полковник Ильгар Мирзеев. Однако, спустя короткое время после публикации, она была удалена, сообщает Razm.info.



«Сейчас мы проверяем информацию. Указанные лица занимают высокие посты. По нашим данным, Гашимов – начальник штаба 3-го корпуса, а Мирзеев – начальник артиллерии того же корпуса», - отмечает Razm.info, передает Aysor.am.

МО Армении опубликовало видео, на котором видно, как Вооруженные силы Армении уничтожают опорный пункт Вооруженных сил Азербайджана.

«Подразделения Вооруженных сил Армении уничтожают азербайджанские опорные пункты, которые обстреливали пограничные населенные пункты Тавушской области», - говорится в записи под названием «Карательные действия».

