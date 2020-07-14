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Убиты генерал, полковник и пять офицеров ВС Азербайджана | Карательная операция ВС Армении

 Убиты генерал, полковник и пять офицеров ВС Азербайджана | Карательная операция ВС Армении
Убит генерал-майор ВС Азербайджана Полад Гашимов и начальник артиллерии ВС Азербайджана полковник Ильгар Мирзеев
 
За нарушение безопасности суверенных границ Республики Армения убиты майор ВС Азербайджана Намик Хаджан оглу Ахмедов, майор ВС Азербайджана Анар Гюльверди оглу Новрузов, прапорщик Ильгар Аяз оглу Зейналлы, прапорщик Яшар Васиф оглу Бабаев и солдат сверхсрочник Эльчин Ариф оглу Мустафазаде», - об этом на пресс-конференции в Товузе заявил заместитель министра обороны Азербайджана генерал-лейтенант Керем Велиев

МО Армении опубликовало видео, на котором видно, как Вооруженные силы Армении уничтожают опорный пункт Вооруженных сил Азербайджана.

«Подразделения Вооруженных сил Армении уничтожают азербайджанские опорные пункты, которые обстреливали пограничные населенные пункты Тавушской области», - говорится в записи под названием «Карательные действия».

На одном из кадров видно как летит к небесам генерал-майор ВС Азербайджана Полад Гашимов.
 
Азербайджанская армия сегодня не досчиталась двух высокопоставленных военных - начальника штаба 3-го корпуса генерал-майора Полада Гашимова и начальника артиллерии той же части полковника Ильгара Мирзеева. А вчера она потеряла, минимум, две высоты и передовые траншеи близ села Агдам, причем, судя по Google map, часть села тоже под контролем армянских военных.
 
По всей видимости, азербайджанские вооруженные силы на Товузском направлении - на грани катастрофы, ведь гибель генерала и полковника - событие исключительное. Азербайджанские генералы и полковники, ведь - явно не те люди, которые со знаменами возглавляют атаки, поэтому гибнут они крайне редко.
 
Даже в апреле 2016-го генералы в Азербайджане были живы, здоровы и вполне упитаны. Новая Армения - страна миролюбивая, но бьет, ух, как больно...



  Источник:FMG NEWS

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