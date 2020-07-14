Азербайджанцы Товузского района в панике бегут из сел после перехода под контроль ВС Армении позиций Черной Горы

Азербайджанцы Товузского района в панике уходят из своих сел после перехода под контроль армянских солдат позиций Черной Горы. Фото с азербайджанских сайтов.

Как всегда азербайджанские ВС прячутся за спинами женщин, стариков и детей размещая артилерию прямо в деревнях рядом с жилыми домами, тем самым делая собственное население мишенью.

ВС Азербайджана развернули артиллерийские батареи вокруг села Дондар Гушчу



«Азербайджанская сторона окружила собственное население артиллерийскими батареями, превратив его в мишень и жалуется, что ВС Армении ведут огонь в этом направлении».



Дондар Гушчу (Товуз) расположен в 10 км от передовой.