 Армения вновь подверглась нападению, но на этот раз со стороны Азербайджана | Итальянские депутаты

Мы солидарны с Арменией, которая неоднократно принимала на себя роль форпоста христианской цивилизации.
Об этом на своей странице в Twitter сделал запись член Итальянской палаты депутатов, член Комиссии по финансовым вопросам Палаты депутатов, секретарь Комиссии по пенсиям и социальным вопросам Алессандро Пагано, комментируя события на армяно-азербайджанской границе.
По словам политика, жертвы событий 1915 года, которые пали от рук Османской Турции, каждый день напоминают им об этом. «Армения
вновь подверглась нападению, но на этот раз со стороны Азербайджана», - отметил Алессандро Пагано.