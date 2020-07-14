 

Армения вновь подверглась нападению, но на этот раз со стороны Азербайджана | Итальянские депутаты

 Армения вновь подверглась нападению, но на этот раз со стороны Азербайджана | Итальянские депутаты
Мы солидарны с Арменией, которая неоднократно принимала на себя роль форпоста христианской цивилизации.
Об этом на своей странице в Twitter сделал запись член Итальянской палаты депутатов, член Комиссии по финансовым вопросам Палаты депутатов, секретарь Комиссии по пенсиям и социальным вопросам Алессандро Пагано, комментируя события на армяно-азербайджанской границе.
 
По словам политика, жертвы событий 1915 года, которые пали от рук Османской Турции, каждый день напоминают им об этом. «Армения вновь подверглась нападению, но на этот раз со стороны Азербайджана», - отметил Алессандро Пагано.


  Источник:FMG NEWS

  •   Просмотров Сегодня: 58


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » ЕНД инициировало создание временной следственной комиссии по делу Мачаликашвили
    » Армения назвала заявление Азербайджана о «диверсии на границе» очередной дезинформацией
    » Премьер-министр Армении провел встречу с главой Палаты депутатов Люксембурга
    » Руководитель группы дружбы Чехия – Армения: Никогда нельзя забывать жертв Геноцида армян
    » «Al Monitor»: Несколько кандидатов в президенты США поддерживают признание Геноцида армян
    » Глава делегации Армении: Из ПАСЕ выветривается запах икры
    » Депутат: СЕ занимает жесткую позицию по вопросу политических заключенных в Азербайджане
    » Армения приветствует решение Палаты депутатов Италии по Геноциду армян
    » Парламент Италии признал Геноцид армян в Османской империи
    » Палата депутатов Италии начала обсуждение документа по признаю Геноцида армян 1915 года в Османской империи
    » Наша потеря неописуема | Соболезнование
    » Шармазанов: Армения и Арцах — неделимая часть европейской цивилизации
    Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    С нами нельзя говорить с позиции силы | Премьер-министр Армении Никол Пашинян

    • 23:23
    • 61
    • 0

    Мы поддерживаем армянский народ | Парламент Кипра

    • 23:07
    • 64
    • 0

    В таджикских горах военные России предотвратили атаку «джихад-мобилей»

    • 19:26
    • 60
    • 0

    Конгресс США осудили Азербайджан и выразили поддержку Армении

    • 18:30
    • 83
    • 0

    Армения вновь подверглась нападению, но на этот раз со стороны Азербайджана | Итальянские депутаты

    • 18:02
    • 60
    • 0

    В Украине начали тестирование 4 препаратов от коронавируса

    • 17:58
    • 82
    • 0

    Азербайджанцы Товузского района в панике бегут из сел после перехода под контроль ВС Армении позиций Черной Горы

    • 17:56
    • 186
    • 0

    В обсервации «Семетей» в Киргизии открыли отделение реанимации для коронавирусных тяжелобольных

    • 16:03
    • 70
    • 0

    Новое здание ковровой фабрики построили в центре Ашхабада

    • 15:33
    • 74
    • 0

    Убиты генерал, полковник и пять офицеров ВС Азербайджана | Карательная операция ВС Армении

    • 14:00
    • 120
    • 0

    Премьер-министр Молдовы сообщил о начинании процедуры внедрения законопроектов

    • 13:46
    • 95
    • 0

    Убит начальник артиллерии ВС Азербайджана полковник Ильгар Мирзеев | Карательная операция ВС Армении

    • 13:38
    • 97
    • 0

    Убит генерал-майор ВС Азербайджана Полад Гашимов | СРОЧНО

    • 13:23
    • 122
    • 0

    Агрессивные действия Азербайджана против гражданского населения Армении получат адекватный ответ | МИД АРМЕНИИ

    • 12:51
    • 68
    • 0

    У ВС Азербайджана новые потери, убиты двое военнослужащих

    • 12:47
    • 87
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 58924
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 54732
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 48649
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 44409
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 42865
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 38217
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 36729
    • 0

    Почти турецкая Грузия или турки устанавливают контроль над Аджарией

    • 19:55
    • 34723
    • 0

    Министерство Обороны Азербайджана признала свои потери в Нагорном Карабахе. (более 1500 цинковых гробов)

    • 15:30
    • 32709
    • 0

    Турецкий журналист Фуад Аббасов признав Геноцид Армян в прямом эфире, пояснил почему Турция не признает Геноцид. Просто не хотят возвращать территории Армении.

    • 10:48
    • 31455
    • 0

    Бизнес-форум «Invest Armenia-2016» пройдет в Ереване

    • 09:40
    • 25395
    • 0

    Нагорный Карабах никогда в истории не был частью независимого Азербайджана: Константин Затулин

    • 17:19
    • 23999
    • 0

    Россия готовится ввести войска в Карабах: Владимир Евсеев

    • 22:00
    • 23977
    • 0

    Стоит ли глотать сперму?

    • 00:46
    • 23700
    • 0

    Азербайджан - не такой каким кажется на первый взгляд. — отзыв туриста о Баку

    • 09:40
    • 21960
    • 0

    С нами нельзя говорить с позиции силы | Премьер-министр Армении Никол Пашинян

    • 23:23
    • 61
    • 0

    Мы поддерживаем армянский народ | Парламент Кипра

    • 23:07
    • 64
    • 0

    Конгресс США осудили Азербайджан и выразили поддержку Армении

    • 18:30
    • 83
    • 0

    Армения вновь подверглась нападению, но на этот раз со стороны Азербайджана | Итальянские депутаты

    • 18:02
    • 60
    • 0

    Азербайджанцы Товузского района в панике бегут из сел после перехода под контроль ВС Армении позиций Черной Горы

    • 17:56
    • 186
    • 0

    Убиты генерал, полковник и пять офицеров ВС Азербайджана | Карательная операция ВС Армении

    • 14:00
    • 120
    • 0

    Убит начальник артиллерии ВС Азербайджана полковник Ильгар Мирзеев | Карательная операция ВС Армении

    • 13:38
    • 97
    • 0

    Убит генерал-майор ВС Азербайджана Полад Гашимов | СРОЧНО

    • 13:23
    • 122
    • 0

    В таджикских горах военные России предотвратили атаку «джихад-мобилей»

    • 19:26
    • 60
    • 0

    В Украине начали тестирование 4 препаратов от коронавируса

    • 17:58
    • 82
    • 0

    В обсервации «Семетей» в Киргизии открыли отделение реанимации для коронавирусных тяжелобольных

    • 16:03
    • 70
    • 0

    В Армении продлён режим ЧП до 12 августа

    • 09:39
    • 74
    • 0

    Премьер-министр Молдовы сообщил о начинании процедуры внедрения законопроектов

    • 13:46
    • 95
    • 0

    Лукашенко открыл автомобильный мост на реке Сож

    • 11:12
    • 69
    • 0

    Новое здание ковровой фабрики построили в центре Ашхабада

    • 15:33
    • 74
    • 0
    Кавказ Сегодня
    все новости →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА