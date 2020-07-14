 Армения вновь подверглась нападению, но на этот раз со стороны Азербайджана | Итальянские депутаты

Мы солидарны с Арменией, которая неоднократно принимала на себя роль форпоста христианской цивилизации.

Об этом на своей странице в Twitter сделал запись член Итальянской палаты депутатов, член Комиссии по финансовым вопросам Палаты депутатов, секретарь Комиссии по пенсиям и социальным вопросам Алессандро Пагано, комментируя события на армяно-азербайджанской границе.