Конгресс США осудили Азербайджан и выразили поддержку Армении

Сопредседатель Комиссии по армянским вопросам Конгресса США Фрэнк Паллон и сенатор Эдвард Марк осудили провокационные действия Азербайджана и выразили поддержку Армении и армянскому народу.

В своем микроблоге в Twitter Фрэнк Паллон написал: "Азербайджан в очередной раз пытается начать войну с Арменией. Горячей риторика, применяемая Азербайджаном в отношении к Армении и к Арцаху, является частью согласованных усилий по провоцированию еще одного конфликта”.

В свою очередь Эдвард Марк также в Twitter поддержал Армению:

"Я рядом с Арменией, поскольку она защищает свою территориальную целостность. Азербайджан и Турция должны уважать армяно-азербайджанскую границу, должны уважать стремления народа Нагорного Карабаха и немедленно прекратить конфликт”.