 Мы поддерживаем армянский народ | Парламент Кипра

Глава парламента Кипра Димитрис Силурис опубликовал на своей странице в Twitter призыв к мирному решению эскалации на границе Армении и Азербайджана и заявил, что Кипр поддерживает армянский народ.

"Мы обеспокоены развитием событий и новыми столкновениями на границе Армении и Азербайджана. Мы поддерживаем армянский народ и надеемся, что конфликт будет решен исключительно методом мирным переговоров.

Напомним, что 12 июля в результате провокации Азербайджана, на границе с Арменией вспыхнули боевые действия. Ситуация до сих пор остается напряженной.