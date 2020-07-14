 

Мы поддерживаем армянский народ | Парламент Кипра

 Мы поддерживаем армянский народ | Парламент Кипра

 

Глава парламента Кипра Димитрис Силурис опубликовал на своей странице в Twitter призыв к мирному решению эскалации на границе Армении и Азербайджана и заявил, что Кипр поддерживает армянский народ.

"Мы обеспокоены развитием событий и новыми столкновениями на границе Армении и Азербайджана. Мы поддерживаем армянский народ и надеемся, что конфликт будет решен исключительно методом мирным переговоров.

Напомним, что 12 июля в результате провокации Азербайджана, на границе с Арменией вспыхнули боевые действия. Ситуация до сих пор остается напряженной.

 

 

 

 



  Источник:FMG NEWS

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