Ильхам Алиев все это время врал своему народу! | Армения оказалась сильнее

Вечером во вторник тысячи жителей Баку вышли на улицы в знак поддержки вооруженных сил страны. Шествия проходили в Баку и в ряде районов страны. Но напряжение и гнев, вызванные событиями, происходящими на фронте, гибелью азербайджанских генералов, солдат и офицеров, и армянскими успехами все же взяло верх над разумом и терпением и мирное шествие в поддержку азербайджанской армии переросло в массовый митинг перед Милли Меджлисом и Аллеей шехидов.

Митингующие требовали принятия соответствующих мер против армянских войск в Нагорном Карабахе, требовали купленного на их деньги оружия от Верховного главнокомандующего, чтобы сражаться плечом к плечу с нашими солдатами в зоне эскалации конфликта.

Постепенно ситуация накалилась и произошло непредвиденное: перед самым концом митинга шествовавшая в толпе группа провокаторов ворвалась в здание Милли Меджлиса и начала крушить все подряд, и полиции пришлось вмешаться в ситуацию. В итоге солдаты Внутренних войск дубинками, водометами разогнали уличный безпредел.







В чем причина массового возбуждения населения Азербайджана?



Все очень просто - им годами твердили, что



И сейчас у этих людей полное не понимание происходящего. Нищая



Власть Азербайджана стоит между иллюзией своего народа, созданной властью же, и суровой реальностью на фронте. Все очень просто - им годами твердили, что Армения на краю краха, что нет армии, что фронт держится исключительно потому, что Азербайджан еще дает шанс мирным переговорам, про свое могущество, про чай в Севане и пр.И сейчас у этих людей полное не понимание происходящего. Нищая Армения , у которой нет и батальона боеспособных войск, практически без оружия наносит точечные сокрушительные удары по самой могучей армии региона. Ведь меньше месяца назад министр врунишка и популист Закир Гасанов говорил им, что ВС их страны разорвали в считанные минуты оборону Армении и им для решения этого конфликта нужно всего-то пару дней.Власть Азербайджана стоит между иллюзией своего народа, созданной властью же, и суровой реальностью на фронте.





Танк ВС Армении в действии





Заметим что ВС Армении блестяще выполняют свои обязанности по защите границ Армении и Республики Арцах . В результате обороны границ Армении азербайджанская армия понесла ощутимые потери в живой силе - до 140 человек погибшими и ранеными, а также со стороны ВС Армении уничтожены военная техника врага от танков до БПЛА, сравняли с землей десятки военных баз и укреплений.

И как показала последняя военная эскалация, "нарисованные" ВС Азербайджана оказались не способны оказать военное сопротивление одной из мощнейших армий региона.

