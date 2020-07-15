ВС Армении ночью сбили два азербайджанских БПЛА
Источник:FMG NEWS
Вооруженные силы Армении в промежутке с 22:20 до 23:00 сбили два азербайджанских беспилотных летательных аппарата. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян.
«На северо-восточном участке армяно-азербайджанской границы с 00:15 сохраняется относительное затишье. Ночью артиллерийские средства не применялись», - написала она.
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