ВС Армении ночью сбили два азербайджанских БПЛА 

Вооруженные силы Армении в промежутке с 22:20 до 23:00 сбили два азербайджанских беспилотных летательных аппарата. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян.



«На северо-восточном участке армяно-азербайджанской границы с 00:15 сохраняется относительное затишье. Ночью артиллерийские средства не применялись», - написала она.



