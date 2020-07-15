Палата представителей США обсудит вопрос прекращения финансирования военной сферы Азербайджана

Армянский национальный комитет Америки сообщает, что в свете недавних нападений Азербайджана на Армению на границе в Тавуше, Палата представителей США обсудит вопрос о прекращении ассигнований США Азербайджанского оборонного ведомства.

Исполнительный директор Армянского национального комитета Америки Арам Хамбарян отметил, что голосование по поправкам состоится в понедельник, 20 июля.

«Азербайджан усиливает трансграничные атаки, поэтому эти изменения позволят Конгрессу обуздать агрессию Алиева», – сказал Хамбарян.