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Палата представителей США обсудит вопрос прекращения финансирования военной сферы Азербайджана

 

 

Армянский национальный комитет Америки сообщает, что в свете недавних нападений Азербайджана на Армению на границе в Тавуше, Палата представителей США обсудит вопрос о прекращении ассигнований США Азербайджанского оборонного ведомства.

Исполнительный директор Армянского национального комитета Америки Арам Хамбарян отметил, что голосование по поправкам состоится в понедельник, 20 июля.

«Азербайджан усиливает трансграничные атаки, поэтому эти изменения позволят Конгрессу обуздать агрессию Алиева», – сказал Хамбарян.

 

 

 

 


  Источник:FMG NEWS

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