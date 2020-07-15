 Тоталитарный режим клана Алиевых вновь показал свое лицо | Забил Маггерамов

Талышский активист и журналист Забил Маггерамов выступил с осуждением действий Азербайджана и эскалации конфликта на границе с Арменией. Маггерамов в интервью Инфотека24 заявил следующее:



Тоталитарный режим клана Алиевых вновь показал свое лицо и пытается втянуть народ в войну, которая выгодна только правящей элите. В Азербайджане царит пандемия коронавируса, мировые цены на нефть упали, экономика на спаде и они решили отвлечь внимание народа от проблем!



Мы не принимаем такой подход. Армяне талышам не враги. Мы осуждаем агрессивные поползновения Алиева и призываем талышей не участвовать в действиях, которые вредят нашим национальным интересами и играют на руку режиму в Баку . Время понять, что сейчас надо сплотиться и выступить единым фронтом против Алиевых и войны с Арменией. Талышистан должен сам принимать решения, с кем ему воевать, а с кем нет. Талыши не должны погибать на границе с Арменией, талыши должны строить свое государство.



Напомним, что в результате провокации с азербайджанской стороны, на армяно-азербайджанской государственной границе вспыхнули боевые действия. Ситуация до сих пор остается напряженной. В боях вооруженные силы Азербайджана потеряли по крайней мере 11 военнослужащих, среди которых были офицеры высшего ранга. Министерство обороны Армении заявило о 4 погибших армянских военнослужащих.

https://infoteka24.ru/2020/07/15/66881/

