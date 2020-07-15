Поведение Турции наносит серьезный урон мирному урегулированию карабахского конфликта | МИД Армении

МИД Армении выступил с комментарием в связи последними заявлениями руководства Турции, в том числе президента, министров иностранных дел и обороны в связи с агрессией ВС Азербайджана в направлении Тавушской области РА.

«После предпринятой 12 июля азербайджанскими ВС агрессии в направлении Тавушской области Армении руководство Турции, в том числе президент, министры иностранных дел и обороны выступили с рядом официальных заявлений.



В этих заявлениях не только содержится готовность к безоговорочной помощи Азербайджану, но и неприкрытые региональные претензии на Южный Кавказ, которые президент Турции и вторящие ему чиновники пытаются обосновать со ссылкой на «историческую миссию» Турции в нашем регионе.



Ссылаясь на историческую миссию и этнические или религиозные общности, Турция уже дестабилизировала ситуацию в ряде соседних регионов - на Ближнем Востоке, Восточном Средиземноморье и Северной Африке, причинив невыразимые страдания народам этих регионов.



Нужно констатировать, что в 21-м веке Турция строит политику в отношении нашего региона на племенных общностях и на традициях оправдания Нужно констатировать, что в 21-м веке Турция строит политику в отношении нашего региона на племенных общностях и на традициях оправдания Геноцида армян и безнаказанности этого преступления.



Пристрастное и провокационное поведение Турции наносит серьезный урон мирному урегулированию карабахского конфликта и подтверждает, что Турция не может участвовать в международных процессах, прежде всего в рамках ОБСЕ.



Турция с подобными подходами представляет угрозу безопасности Армении и нашего региона, противостояние которой требует широкого регионального и международного сотрудничества», - говорится в заявлении МИД Армении.



