В Туркменистане зафиксирован активный экономический рост в химической промышленности

Экономический обозреватель по Республике Туркменистан Валентин Трапезников, 15 июля, рассказал редакции онлайн-радио «Голос-СНГ» о том, что химическая и полимерная индустрии Туркменистана находятся в уверенном положении, и с большим заделом на перспективное развитие.

В первую очередь, эксперт обратил внимание на грамотное и содержательное инвестирование в стране. На общем фоне он выделил химическое и полимерное производство. В химпром вкладываются большие деньги, и отрасль прочно занимает 2 место после ТЭК. За небольшой срок в республике задействованы индустриальные гиганты такие как — «Марыкарбамид», «Гарабогазкарбамид», Гарлыкский горно-обогатительный комбинат по производству калийных удобрений и цех по выпуску серной кислоты на Туркменабатском химкомбинате.

Экономист указал на то, что этот промышленный состав, не менее мощно дополняет полимерное производство, налаженное на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов (ТКНПЗ). Сейчас полипропилен один из ведущих продуктов экспортируемый из Туркмении, его поставляют в Японию, Россию, Турцию, Иран, Китай и многие другие страны.

Мощным прорывом отечественной газо-переработки, экономист выделил, начало эксплуатации уникальнейшего газо-химического комплекса в посёлке Киянлы в Балканской области. Промышленный объект рассчитан на освоение 5 миллиардов кубометров природного газа, и производство 386 тысяч тонн полиэтилена высокого качества. Отметим, что значительная часть продукции уходит на экспорт. Цена комплекса $ 3,4 миллиарда, строительство осуществили консорциумы южнокорейских компаний LG International Corp и Hundai Engineering Corp Ltd, а также японская компания TOYO Engineering Corp.

Введённые новые мощности привели к росту производительности полимерной продукции. В первом полугодии 2020 года производство полиэтилена по сравнению с предыдущим годом выросло в 2,7 раза, а полипропилена — более чем на 50%.

Не остался в стороне и частный сектор, сказал Валентин Трапезников, предприниматели также активно внедряются в производство химической продукции.