 
  • 21:36 – Поведение Турции наносит серьезный урон мирному урегулированию карабахского конфликта | МИД Армении 
  • 16:58 – Тоталитарный режим клана Алиевых вновь показал свое лицо | Забил Маггерамов 
  • 23:18 – НИКОЛ ПАШИНЯН РЕШИЛ ВОПРОС ЛЮДЕЙ ЖИВУЩИХ 30 ЛЕТ ВО ВРЕМЯНКАХ 
  • 21:36 – Поведение Турции наносит серьезный урон мирному урегулированию карабахского конфликта | МИД Армении 
  • 22:37 – Rolls-Royce предлагает покупателям разгадать секретный код 
  • 23:49 – Азербайджанец в России убил хозяина помещения за отказ сделать скидку 

В Туркменистане зафиксирован активный экономический рост в химической промышленности

  • 15.07.2020, 11:44,
  • В Мире + Европа
  • 0
    •
  • : ~ 1 минута на чтение:  

В Туркменистане зафиксирован активный экономический рост в химической промышленностиЭкономический обозреватель по Республике Туркменистан Валентин Трапезников, 15 июля, рассказал редакции онлайн-радио «Голос-СНГ» о том, что химическая и полимерная индустрии Туркменистана находятся в уверенном положении, и с большим заделом на перспективное развитие.

В первую очередь, эксперт обратил внимание на грамотное и содержательное инвестирование в стране. На общем фоне он выделил химическое и полимерное производство. В химпром вкладываются большие деньги, и отрасль прочно занимает 2 место после ТЭК. За небольшой срок в республике задействованы индустриальные гиганты такие как — «Марыкарбамид», «Гарабогазкарбамид», Гарлыкский горно-обогатительный комбинат по производству калийных удобрений и цех по выпуску серной кислоты на Туркменабатском химкомбинате.

Экономист указал на то, что этот промышленный состав, не менее мощно дополняет полимерное производство, налаженное на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов (ТКНПЗ). Сейчас полипропилен один из ведущих продуктов экспортируемый из Туркмении, его поставляют в Японию, Россию, Турцию, Иран, Китай и многие другие страны.

Мощным прорывом отечественной газо-переработки, экономист выделил, начало эксплуатации уникальнейшего газо-химического комплекса в посёлке Киянлы в Балканской области. Промышленный объект рассчитан на освоение 5 миллиардов кубометров природного газа, и производство 386 тысяч тонн полиэтилена высокого качества. Отметим, что значительная часть продукции уходит на экспорт. Цена комплекса $ 3,4 миллиарда, строительство осуществили консорциумы южнокорейских компаний LG International Corp и Hundai Engineering Corp Ltd, а также японская компания TOYO Engineering Corp.

Введённые новые мощности привели к росту производительности полимерной продукции. В первом полугодии 2020 года производство полиэтилена по сравнению с предыдущим годом выросло в 2,7 раза, а полипропилена — более чем на 50%.

Не остался в стороне и частный сектор, сказал Валентин Трапезников, предприниматели также активно внедряются в производство химической продукции.





  •   Просмотров Сегодня: 9


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Промышленный сектор Туркменистана обеспечит рост всей экономики
    » Шавкат Мирзиёев поручил увеличить производство сельхозтехники
    » Аллаберды Ильясов: Туркменистан продолжит развитие химической промышленности
    » Трапезников: «Туркменистан развивает производство стройматериалов»
    » Эксперт указал на причины роста туркменской внешней торговли
    » Трапезников рассказал о тенденции развития мирового рынка природного газа
    » Арцах начал экспорт электроэнергии (видео)
    » Путин рассказал, как Россия будет отстаивать свои интересы
    » ЧП на Капанском горно-обогатительном комбинате: Из-за утечки загрязнена прилегающая территория
    » Промышленный рост в Армении в I полугодии 2015 года – 5,1%
    » Оптимистичный, но скромный прогноз
    » Оптимистичный, но скромный прогноз
    Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Поведение Турции наносит серьезный урон мирному урегулированию карабахского конфликта | МИД Армении

    • 21:36
    • 23
    • 0

    Украина продлит карантин до 31 августа

    • 20:33
    • 22
    • 0

    В Армении посмертно наградили погибших на границе

    • 19:55
    • 23
    • 0

    Президент Белоруссии встретился с передовой общественностью Витебской области

    • 19:03
    • 22
    • 0

    Тоталитарный режим клана Алиевых вновь показал свое лицо | Забил Маггерамов

    • 16:58
    • 46
    • 0

    Палата представителей США обсудит вопрос прекращения финансирования военной сферы Азербайджана

    • 16:30
    • 50
    • 0

    Президент Молдовы обсудил вопросы грузовых и пассажирских перевозок с зарубежными странами

    • 14:16
    • 21
    • 0

    ВС Армении ночью сбили два азербайджанских БПЛА

    • 11:53
    • 57
    • 0

    В Туркменистане зафиксирован активный экономический рост в химической промышленности

    • 11:44
    • 19
    • 0

    Ильхам Алиев все это время врал своему народу! | Армения оказалась сильнее

    • 11:23
    • 72
    • 0

    С нами нельзя говорить с позиции силы | Премьер-министр Армении Никол Пашинян

    • 23:23
    • 98
    • 0

    Мы поддерживаем армянский народ | Парламент Кипра

    • 23:07
    • 95
    • 0

    В таджикских горах военные России предотвратили атаку «джихад-мобилей»

    • 19:26
    • 81
    • 0

    Конгресс США осудили Азербайджан и выразили поддержку Армении

    • 18:30
    • 142
    • 0

    Армения вновь подверглась нападению, но на этот раз со стороны Азербайджана | Итальянские депутаты

    • 18:02
    • 71
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 58933
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 54737
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 48652
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 44412
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 42892
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 38219
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 36732
    • 0

    Почти турецкая Грузия или турки устанавливают контроль над Аджарией

    • 19:55
    • 34729
    • 0

    Министерство Обороны Азербайджана признала свои потери в Нагорном Карабахе. (более 1500 цинковых гробов)

    • 15:30
    • 32719
    • 0

    Турецкий журналист Фуад Аббасов признав Геноцид Армян в прямом эфире, пояснил почему Турция не признает Геноцид. Просто не хотят возвращать территории Армении.

    • 10:48
    • 31457
    • 0

    Бизнес-форум «Invest Armenia-2016» пройдет в Ереване

    • 09:40
    • 25402
    • 0

    Нагорный Карабах никогда в истории не был частью независимого Азербайджана: Константин Затулин

    • 17:19
    • 24003
    • 0

    Россия готовится ввести войска в Карабах: Владимир Евсеев

    • 22:00
    • 23979
    • 0

    Стоит ли глотать сперму?

    • 00:46
    • 23710
    • 0

    Азербайджан - не такой каким кажется на первый взгляд. — отзыв туриста о Баку

    • 09:40
    • 21967
    • 0

    В Армении посмертно наградили погибших на границе

    • 19:55
    • 23
    • 0

    Украина продлит карантин до 31 августа

    • 20:33
    • 22
    • 0

    Президент Белоруссии встретился с передовой общественностью Витебской области

    • 19:03
    • 22
    • 0

    Президент Молдовы обсудил вопросы грузовых и пассажирских перевозок с зарубежными странами

    • 14:16
    • 21
    • 0

    В Туркменистане зафиксирован активный экономический рост в химической промышленности

    • 11:44
    • 19
    • 0

    Поведение Турции наносит серьезный урон мирному урегулированию карабахского конфликта | МИД Армении

    • 21:36
    • 23
    • 0

    Тоталитарный режим клана Алиевых вновь показал свое лицо | Забил Маггерамов

    • 16:58
    • 46
    • 0

    Палата представителей США обсудит вопрос прекращения финансирования военной сферы Азербайджана

    • 16:30
    • 50
    • 0

    ВС Армении ночью сбили два азербайджанских БПЛА

    • 11:53
    • 57
    • 0

    Ильхам Алиев все это время врал своему народу! | Армения оказалась сильнее

    • 11:23
    • 72
    • 0

    С нами нельзя говорить с позиции силы | Премьер-министр Армении Никол Пашинян

    • 23:23
    • 98
    • 0

    Мы поддерживаем армянский народ | Парламент Кипра

    • 23:07
    • 95
    • 0

    Конгресс США осудили Азербайджан и выразили поддержку Армении

    • 18:30
    • 142
    • 0

    Армения вновь подверглась нападению, но на этот раз со стороны Азербайджана | Итальянские депутаты

    • 18:02
    • 71
    • 0

    Азербайджанцы Товузского района в панике бегут из сел после перехода под контроль ВС Армении позиций Черной Горы

    • 17:56
    • 247
    • 0
    Кавказ Сегодня
    все новости →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА