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Президент Молдовы обсудил вопросы грузовых и пассажирских перевозок с зарубежными странами

  • 15.07.2020, 14:16,
  • В Мире + Европа
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Президент Молдовы обсудил вопросы грузовых и пассажирских перевозок с зарубежными странамиГлава государства Молдавии Игорь Додон, 15 июля, провёл совещание с членами рабочей группы по урегулированию проблем международных транспортных перевозок. Во время переговоров были обсуждены несколько трудностей, с которыми сталкиваются транспортники. Одной из таких проблем является выдача разрешений, которую выдают компетентные органы России на ввоз товаров из Молдовы через территорию Украины. Об этом сообщает пресс-служба главы Молдовы.

По представленной информации, на данный момент у руководителей транспортных компаний имеется примерно 1800 разрешений, срок действия которых заканчивается 30 сентября 2020 года. Транспортники попросили, чтобы были внесены изменения в соответствующие регламенты и транспортный кодекс страны, для уменьшения бюрократического давления на компании, занимающимися перевозками.

В свою очередь, президент напомнил, что по итогам переговоров, которые прошли в июне этого года с российским коллегой Владимиром Путиным и его специальным представителем Дмитрием Козаком, проблема выдачи разрешений была решена.





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