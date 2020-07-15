Президент Молдовы обсудил вопросы грузовых и пассажирских перевозок с зарубежными странами

Глава государства Молдавии Игорь Додон, 15 июля, провёл совещание с членами рабочей группы по урегулированию проблем международных транспортных перевозок. Во время переговоров были обсуждены несколько трудностей, с которыми сталкиваются транспортники. Одной из таких проблем является выдача разрешений, которую выдают компетентные органы России на ввоз товаров из Молдовы через территорию Украины. Об этом сообщает пресс-служба главы Молдовы.

По представленной информации, на данный момент у руководителей транспортных компаний имеется примерно 1800 разрешений, срок действия которых заканчивается 30 сентября 2020 года. Транспортники попросили, чтобы были внесены изменения в соответствующие регламенты и транспортный кодекс страны, для уменьшения бюрократического давления на компании, занимающимися перевозками.

В свою очередь, президент напомнил, что по итогам переговоров, которые прошли в июне этого года с российским коллегой Владимиром Путиным и его специальным представителем Дмитрием Козаком, проблема выдачи разрешений была решена.